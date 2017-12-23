طرح ساماندهی وضعیت سیمای شهری یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دیگری از ساماندهی وضعیت سیمای شهری یاسوج توسط نیروهای اجرائیات شهرداری آغاز شد و در همین راستا، تابلوها و بنرهای غیرمجاز خیابان جمهوری و کوچه های منتهی به آن که باعث ایجاد نازیبایی و ناهمگونی در شهر یاسوج شده است، جمع آوری شد.

شهردار یاسوج در این باره گفت: مدیریت جدید شهری یاسوج بر زیباسازی شهر تاکید دارد و شهر یاسوج از شهرهای گردشگر پذیر است و حدف زوائد بصری، نازیبایی ها و تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز برای ارتقای کیفیت بصری شهر ضروری است.



نستهن مقدم افزود: بر همین اساس، نصب هرگونه تابلو، بنر و برپایی داربست در نقاط مختلف شهر و ورودی و خروجی های شهر یاسوج بدون مجوز از شهرداری ممنوع است و با این موارد برخورد می شود.

مقدم با اشاره به مواد قانونی ۹۶ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها، گفت: صنوف، ادارات، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون کسب مجوز از شهرداری، حق برپایی و علم کردن داربست و تابلو را ندارند.

شهردار یاسوج خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هر گونه تابلوی غیرمجاز در میادین، معابر، پیاده روها و ورودی و خروجی شهر که تعرض به حقوق شهروندی محسوب می شود و برای شهر و مردم مزاحمت ایجاد می کند، ضمن جمع آوری و ضبط آنها، مراتب جهت تشکیل پرونده قضایی به دادگستری ارجاع می شود.

مقدم افزود: بیلبورد های شهری، پل های عابر پیاده برای نصب آگهی ها، اطلاعیه ها و مواردی که نیاز به اطلاع رسانی در سطح شهر است، مهیا هستند و ضمن ایجاد فضایی مناسب برای اطلاع رسانی عمومی، از آلودگی فضای شهری جلوگیری می کنند.



مقدم تصریح کرد: برای حفظ حرمت شهروندان و ایجاد شهری زیبا و مناسب، امیدواریم صنوف مختلف و ادارات همکاری لازم را در راستای اجرای طرح داشته باشند.



بنا بر این گزارش، این طرح که از هفته گذشته و به دستور شهردار یاسوج آغاز شده است تا پاکسازی کامل چهره شهر از تبلیغات ناهمگون ادامه خواهد داشت.