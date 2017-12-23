نگران حقوق نیروهای قراردادی و شرکتی هستیم

ابراهیم گشتاسبی راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه شیراز به عنوان پایلوت برای بودجه ریزی براساس عملکرد از سوی وزارت علوم انتخاب شد که نتایج این بررسی در لایحه بودجه سال ۹۷ مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: براساس این طرح مشخص شد که بودجه دانشگاه ها برای مقاطع مختلف تحصیلی در چه شرایطی قرار دارد.

رئیس دانشگاه شیراز عنوان کرد: در دوره کارشناسی دانشگاه ها باید علاوه بر بودجه ای که از سوی وزارت علوم به آنها اختصاص می یابد مبلغی را اضافه کند تا بتوانند به دانشجویان این مقطع خدمات رسانی کنند.

گشتاسبی اظهار داشت: در برخی رشته های کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای آموزش دانشجویان باید علاوه بر سرانه تعیین شده از سوی دانشگاه ها نیز بودجه جداگانه ای اختصاص یابد.

وی گفت: بنابراین باید توازن میان دوره کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها ایجاد شود.

رئیس دانشگاه شیراز افزود: اعتباری که در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد تنها به عنوان کمک به این مراکز به شمار می رود.

گشتاسبی راد اظهار داشت: اگر ورودی به دانشگاه ها از نظر درآمد و اعتبارات کافی نباشد نمی توانیم از نظر آموزشی، پژوهشی، تغذیه، رفاهی و خوابگاه خدمات لازم را به دانشجویان ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه بودجه دانشگاه های کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ حدود ۱۶ درصد رشد داشته است، گفت: اعتبارات خوب بوده است اما اگر تخصیص ها به درستی عملیاتی نشود دانشگاه ها با مشکل زیادی مواجه خواهند شد.

رئیس دانشگاه شیراز عنوان کرد: در سال جاری تخصیص ها به دانشگاه ها بسیار کم بوده که این امر نگران کننده است و ما در دانشگاه شیراز نگران هستیم که چگونه حقوق نیروهای قراردادی و شرکتی خود را پرداخت کنیم.