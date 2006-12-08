بازتاب گزارش کمیته بیکر در محافل سیاسی عراق

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "محمود المشهدانی" رئیس مجس نمایندگان عراق از توصیه های کمیته بیکر استقبال کرد و گفت : این گزارش وضعیت عراق را به طور جدی بررسی کرده است.

"حسن السنید" مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق و عضو کمیسیون امنیت مجلس نمایندگان این کشور نیز گفت که گزارش گروه تحقیق عراق اولین گام در راستای درک وضعیت امنیتی و سیاسی عراق است.

وی افزود : دولت آمریکا در گذشته به گزارش های سفارتخانه خود در بغداد و نیروهای اطلاعاتی و فرماندهان نظامی خود برای ارزیابی اوضاع امنیتی و سیاسی عراق تکیه می کرد اما امروز برای اولین بار است که دولت آمریکا از دیدگاه جمهوری خواهان و دموکرات ها به اوضاع عراق می نگرد.

السنید خاطرنشان کرد : گزارش گروه تحقیق عراق با وجود برخی نکات مبهم، برخاسته از واقعگرایی است و نکات مثبتی در این گزارش است که دولت های عراق و آمریکا می توانند آنها را به عنوان یک برنامه کاری در مرحله آینده به کار گیرند .

وی همچنین به اهمیت دعوت به بازشدن باب گفتگوی مستقیم با سوریه و ایران اشاره کرد زیرا این دو کشور از اهمیت زیادی در مسائل عراق برخوردار هستند.

گروه تحقیق عراق عراق به ریاست "جیمز بیکر" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و "لی همیلتون" نماینده سابق کنگره آمریکا

روز چهارشنبه 15 آذر گزارش خود را به "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا تقدیم کرد که در این گزارش به شکست سیاست های آمریکا در عراق و همچنین لزوم همکاری این کشور با برخی بازیگران مهم منطقه ای برای حل مشکلات عراق به ویژه ایران و سوریه اشاره شده است.

درهمین حال،"عدنان الدلیمی" رئیس فراکسیون جبهه "التوافق" وابسته به جناح اقلیت مجلس نمایندگان عراق گفت : مدنظر قرار گرفتن توصیه های گروه تحقیق عراق، به اصلاح اوضاع این کشور منجر می شود.

وی افزود : خروج از عراق دیر یا زود صورت خواهد گرفت و این خروج یا در سال 2008 یا مدتی بعد از آن صورت خواهد گرفت اما عقب نشینی تدریجی باید همزمان با تشکیل نیروهای عراقی وقادر شدن آنها به برقراری امنیت در این کشور صورت گیرد.

الدلیمی گفت که اشتباهات بزرگ دولت آمریکا همان نکته اصلی اشاره شده در این گزارش است.

اما وی درعین حال از اعلام موضع رسمی درقبال همه مفاد گزارش ملاحظه کاری نشان داد وگفت : گزارش گروه تحقیق عراق گسترده بوده و بالغ بر 700صفحه است و تا زمانی که به صورت مفصل از جزئیات توصیه ها آگاهی نیابیم نمی توانیم موضع رسمی مناسبی را ارایه کنیم. اما این گزارش به طور کلی درست است زیرا از سوی کارشناسان به ویژه بیکر تهیه شده است که در ایجاد راه حل های بسیاری از مشکلات بین المللی مشارکت داشته است.

از سوی دیگر، ایاد علاوی رئیس فهرست "العراقیه" و نخست وزیر اسبق عراق در سخنانی مطبوعاتی گفت : توصیه های بیکر و همیلتون خیلی دیر مطرح شد و ساختاری کلی دارد و تصویر کامل استراتژیک منطقه را مدنظر قرار نداده است.وی افزود : این گزارش تکرارمواضع و نتایج اتخاذ شده دراجلاس شرم الشیخ دربیش ازیک سال و نیم پیش است و ابتکار عملی را برای امور عراق ارایه کرده است.

وی اشاره کرد که یکسال پیش درباره ضرورت برگزاری نشستی درباره امنیت عراق زیر نظر شورای امنیت و اهمیت گفتگو با سوریه و ایران ضمن مشارکت دادن کامل منطقه در این گفتگوها با کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کرده است.

در همین حال، "مفید الجزائری" عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق گفت : توصیه هایی وجود دارد که دولت آمریکا باید چند سال پیش آن را اتخاذ می کرد وما این مسئله را بیان کرده و برتوصیه هایی نظیر توصیه گروه تحقیق عراق، برای حرکت در راستای تقویت ساختار و بنیان نظامی نیروهای امنیتی عراق و تسریع در آموزش و تجهیز آنها برای برعهده گرفتن ماموریت ها تاکید کردیم.

از سوی دیگر، "برهم صالح" معاون نخست وزیر عراق گزارش گروه تحقیق عراق را همسو با منافع ملی این کشور دانست و فاش کرد که بیکر از طریق شبکه تلویزیونی مدار بسته درباره مبانی گزارش با نخست وزیر عراق گفتگو کرده است.

وی اشاره کرد که توصیه های این گزارش همسو با منافع ملی عراق بویژه درباره موضوعات مربوط به آشتی ملی و تحویل پرونده امنیتی به عراقی ها است.

این درحالی است که "نیجیرفان بارزانی" رئیس دولت محلی کردستان عراق ازگزارش گروه تحقیق عراق انتقاد کرد ودرکنفرانسی مطبوعاتی گفت : بیکر درگفتگوی تلفنی با "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق گفته بود که این منطقه ازویژگی خود در این گزارش برخوردار است؛ اما بیکرباید ازمنطقه کردستان برای اطلاع یافتن نزدیک از اوضاع دیدن می کرد و سپس به آمریکا باز می گشت و گزارش خود را به بوش تقدیم می کرد.

در همین حال، مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در بیانیه ای از گزارش گروه تحقیق عراق به شدت انتقاد کرد و توصیه های آن راغیر واقعی و نامناسب توصیف کرد.

خبرگزاری فرانسه نقل از بارزانی افزود : ما در هیچ شرایطی ملزم به مفاد این گزارش نیستیم و هرگونه تاخیر در اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق (درباره اوضاع شهر کرکوک) پیامدهای خطرناکی خواهد داشت و ساکنان کردستان به هیچ وجه با آن موافق نیستند.

کمیته تحقیق عراق خواستار تاخیر در اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق ویژه عادی سازی اوضاع در شهر کرکوک شده است که بر اجرای همه پرسی برای تعیین سرنوشت این شهر نفت خیز تاکید دارد.

از سوی دیگر، "محمود عثمان" از نمایندگان ائتلاف کردها در مجلس نمایندگان عراق نیز گزارش بیکر- همیلتون را که به بوش توصیه کرده است تا در صورت عدم پیشرفت اساسی در عراق، حمایت خود را از دولت این کشور کاهش دهد، ناعادلانه دانست.

وی به خبرگزاری فرانسه گفت : آمریکا براساس قرارداد ژنو اشغالگراست که در این صورت، مسئول وضعیت عراق است.

"باسم رضا" مشاور نخست وزیر عراق نیز گفت : پیش بینی نمی کنم آمریکا از نقش خود در عراق کناربکشد و حمایت نظامی خود را تا پایان ماموریت خویش قطع کند و ما به حمایت آنها برای پیشرفت نیاز داریم.

در همین حال، "شیخ حارث الضاری" رئیس هیئت علمای اهل سنت عراق گفت : گزارش گروه تحقیق درباره عراق چیزی به عراقی ها ارایه نکرده است و بر چگونگی حل مشکلات اشغالگران عراق تمرکز داشته است.

پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی "العالم" نیز در اشاره به بازتاب گزارش گروه تحقیق درباره عراق نوشت: سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق این گزارش را مخالف واقعیتهای کشورش و یک اشتباه بزرگ توصیف کرده است.



وی با غیر الزام آور خواندن توصیه های گزارش بیکر - همیلتون برای عراقی ها خاطر نشان ساخت که طرح آشتی ملی، ایجاد دولت ملی و سازمانهای قانونی، بهبود شرایط امنیتی و مقابله با تروریسم از وظایف دینی و قانونی دولتمردان عراقی است.

برپایه این گزارش، "ابراهیم جعفری" نخست وزیر پیشین عراق نیز با رد توصیه های ارایه شده در گزارش بیکر- همیلتون تایید کرد نباید مساله عراق را با مسایل دیگر منطقه مرتبط ساخت چرا که پرونده عراق را پیچیده تر می کند.