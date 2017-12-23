۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آبیک به زیر کشت گندم رفت

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از این میزان اراضی کشاورزی ۱۴ هزارو ۱۷۱ هکتار به کشت گندم آبی و یک هزار و۴۰۰ هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یافت.

وی بیان کرد:از مجموع اراضی کشاورزی گندم صد درصد کشت شده بصورت مکانیزه؛ ده هزار و ۳۸۰هکتار بصورت مکانیزه کامل و ۵ هزار و ۱۹۱ هکتار به صورت نیمه مکانیزه انجام شده است.

لطفی تصریح کرد: ۲ هزار و۲۷۰ هکتار از مزارع گندم این شهرستان عملیات خاک ورزی حفاظتی اجرا شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان آبیک یادآورشد:اقداماتی درجهت تسهیل کشت این محصول ازقبیل تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان اعم از بذور اصلاح شده با عملکرد بالا، کودهای شیمیایی و ادوات کاشت انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات ترویجی متعددی نیز در راستای مدیریت بهینه منابع و حرکت در مسیر اصلاح الگوی کشت یعنی کاهش سطح همراه با افزایش تولید به واسطه افزایش عملکرد در واحد سطح انجام شده که می توان به اجرای برنامه های آموزشی به زارعی، احداث مزارع نمایشی و سایت های الگویی اشاره کرد.