١٤٧ مصوبه ستاد اقتصادمقاومتی استان البرز به مرحله اجرا رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عربشاهی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه طی سال جاری تا کنون ۱۵ جلسه اقتصاد مقاومتی در البرز برگزار شده است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۴۷ جلسه اقتصاد مقاومتی در البرز با ۲۶۴ مصوبه در خصوص موارد مختلف رونق تولید برگزار شده است.

وی با بیان اینکه ۱۴۷ مصوبه به مرحله اجرایی رسیده است، افزود: هزار و ۷۲۰ مصوبه طی جلسات جانبی این ستاد به ثبت رسیده است، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با برگزاری ۱۹۳ جلسه و بررسی بیش از ۲ هزار پرونده فعالیت خوبی را انجام داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی البرز تاکید کرد: ٢٤٣ پروژه اولویت دار استان البرز از سوی دستگاه های ملی و ۲۳۴ پروژه توسط دستگاه های اجرایی استان طی دو سال اخیر طرح و به مرحله اجرا رسیده است.

عربشاهی با بیان اینکه میزان تحقق اهداف پروژه های اولویت دار در دستگاه های اجرایی استان به صورت ۱۰۰ درصدی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش ۱۴ درصدی تولید گندم، افتتاح ۱۰۸ طرح کشاورزی و تامین اعتبار تسهیلات بالاعوض از جمله اقداماتی بوده که انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه رونق صنعت در البرز با شاخص سرمایه گذاری ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بستر اشتغال ۲۶ هزار نفر را فراهم کرده است، گفت: کاهش سرانه مصرف از ۱۵۰ لیتر به ۱۳۰ لیتر آب به صورت روزانه دستاورد مهمی در البرز به شمار می آید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گسترش خدمات الکترونیکی، افزایش سطح دسترسی کاربران به شبکه ملی اطلاعات، تجهیز ۲۱۰ روستا به اینترنت و صدور مجوزهای صنایع دستی به صورت هوشمند را از جمله اقدامات انجام گرفته برشمرد.

وی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال ۵۰ هزار نفر و ایجاد تعهد برای اشتغال ۹ هزار نفر در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد توجه قرار گرفته است، اظهارکرد: کسب رتبه اول کشوری در ارائه تسهیلات رونق تولید از جمله دستاوردهای استان محسوب می شود.