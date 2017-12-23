طرح نشاط اجتماعی در دیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دیر صبح شنبه در آئین افتتاح نمایشگاه نقاشی که در محل گالری مجتمع فرهنگی هنری دیر برگزار شد، اظهار داشت: بستر اصلی طرح نشاط اجتماعی ابزار هنری مثل تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و دیگر رشته‌های هنری می‌توانند وسیله مهمی برای نشاط اجتماعی در جامعه باشد.

غلامرضا ناطقی‌پور افزود: در طرح نشاط اجتماعی شادی و نشاط در ارتباط با مشکلات مختلف و حاد جامعه و قشرهای گوناگون آن به‌ویژه جوانان مورد توجه قرار خواهد گرفت که با برنامه ریزی جامع و کامل به سوی جامعه ای با نشاط پیش خواهیم رفت.

وی درباره نمایشگاه نقاشی بیان کرد: نمایشگاه طراحی و نقاشی با حضور جمعی از هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجسمی ارغوان شهر بردستان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دیر در محل گالری مجتمع نفت شهر دیر با حضور مسئولین شهرستان افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت که این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان به هنر نقاشی دایر است.

ناطقی پور گفت: این نمایشگاه شامل ۳۸ اثر در رشته های طراحی با مداد و ذغال، آبرنگ، پاستل و رنگ روغن است و بازدید برای عموم آزاد است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دیر با بیان اینکه طرح نشاط اجتماعی مربوط به دستگاه های فرهنگی و اجتماعی است، خواستار حضور قوی و پررنگ تر دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان دیر در اجرای این طرح مهم شد.

مسعود تنگستانی با ابراز خرسندی خود در جمع هنرمندان گفت: در پایان برگزاری نمایشگاه از برگزیدگان این آثار تجلیل خواهد شد و به نفرات اول تا سوم این نمایشگاه هدایایی تعلق خواهد گرفت.