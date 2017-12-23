خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر «سهامداران تعاونی روستایی «کاوکالی» پلدختر خواستار رفع مشکلاتشان شدند»، مسئولان برای بررسی و رفع این مشکلات جلسه تشکیل دادند.

ضرورت تعیین تکلیف ۹۰۰ سهامدار تعاونی

ظهیر نوریان یکی از سهامداران شرکت تعاونی «کاوکالی» پلدختر در این جلسه گفت: این شرکت تعاونی ۹۰۰ نفر سهامدار دارد که هرکدام از آن‌ها دارای خانواده‌ای است که می‌شود به عبارتی گفت ۹۰۰ خانوار جز سهامداران این شرکت هستند.

وی افزود: این شرکت تعاونی از زمان تشکیل و آغاز فعالیت به خواسته‌های سهامداران توجه نداشته و حسابرسی دقیقی روی اموال منقول و غیرمنقول آن صورت نگرفته و دفترچه سهام به هیچ‌کدام از سهامداران ارائه نداده است.

نوریان گفت: بنابراین سهامداران این شرکت خواستار احقاق حقوق و حسابرسی اموال و سهم خود و جلوگیری از برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره تعاونی تا رسیدگی کامل به حقوق آن‌ها شدند.

تقدیر از خبرگزاری مهر

وی افزود: سهامداران می‌خواهند دولت به این مشکل چندین ساله آن‌ها رسیدگی کند و تدابیری اندیشیده شود تا برای همیشه به این قضیه فیصله داده و آن‌ها را به حقوقشان برساند.

نوریان از خبرگزاری مهر در ادامه سخنان خود به دلیل پیگیری مشکلات این شرکت تعاونی تقدیر کرد.

عضو شورای بخش مرکزی پلدختر نیز در این جلسه گفت: شرکت تعاونی روستایی «کاوکالی» سال ۱۳۳۶ تشکیل و در سال ۱۳۵۲ تجمیع ثبت‌شده و اکنون مدت‌زمان بیش از نیم‌قرن سهامداران این تعاونی با عدم پاسخگویی و شفافیت آن مواجه هستند.

مهدی باقر پور افزود: این تعاونی با سوء استفاده از نا آگاهی مردم نسبت به قوانین تعاونی پاسخ درستی به سهامداران نداده و این امر موجب نارضایتی آن‌ها شده است.

هیئت‌مدیره باید پاسخگوی مردم باشد

وی گفت: متأسفانه مشکلات این تعاونی به‌گونه‌ای است که رسیدگی به آن به‌آسانی صورت نمی‌گیرد و در این راستا مدیرکل تعاون روستایی استان باید از حقوق مردم دفاع کند.

عضو شورای بخش مرکزی پلدختر افزود: گستره جغرافیایی سهامداران این شرکت زیاد و از میدان بزرگ گرفته تا «چال کل»، «کلک بیشه»، «واشیان»، «جایدر» و «کاوکالی» در بخش مرکزی شهرستان را شامل می‌شود و همگی نسبت به مسائل مالی و مدیریتی تعاونی و سود سهام خودآگاه نیستند.

وی افزود: طبق ماده ۶۳ و ۶۴ اساسنامه شرکت تعاونی‌ها هر سهامدار وقتی مراجعه می‌کند هیئت‌مدیره باید پاسخگو باشد و در مجمع عمومی باید ترازنامه مالی و وضعیت شرکت شفاف ارائه شود تا وی در جریان اموال منقول و غیرمنقول خود قرار گیرد.

باقر پور گفت: بر اساس ماده ۶۳ اساسنامه شرکت تعاونی‌ها، هیئت‌مدیره باید نسخه‌ای از صورت‌حساب‌ها و حساب سود و زیان‌ها و ترازنامه سالانه شرکت را حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجامع عمومی به بازرس و یا بازرسان ارائه دهد.

وی افزود: طبق قانون، باید حین انتخابات هر سه سال یک‌بار بازرس انتخاب شود، که سه سال پیش انتخاباتی بحث‌برانگیز در تعاونی روستایی «کاوکالی» برگزار شد و اعتراض‌ها، شکایت‌ها و مستندات زیادی در پی داشت اما متأسفانه با بی‌احترامی به مردم که ولی‌نعمتان انقلاب هستند به آن‌ها رسیدگی نشد.

وعده یک ماهه مسئولان برای رفع مشکل

باقر پور ادامه داد: بر اساس ماده ۶۴ باید تمام موجودی کالاهای این شرکت به بهای تمام‌شده و به‌روز به آن رسیدگی شود و انتظار می‌رود تا روشن شدن وضعیت مالی شرکت انتخابات برگزار نشود.

وی افزود: با توجه به این‌که سهامداران حسابرس مالی شرکت را قبول ندارند باید توسط کارشناس رسمی دادگستری و یک حسابرس مالی مستقل و مورد اعتماد نمایندگان مجمع و فرماندار پلدختر اموال منقول و غیرمنقول شرکت تعاونی روستایی «کاوکالی» مشخص شود.

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی پلدختر گفت: بر اساس قانون همه ورودی و خروجی‌های اموال و حساب‌های مالی این شرکت به‌ویژه سال ۹۲ تا ۹۵ و تمام‌کارهای انجام‌گرفته و سود و زیان آن بررسی و گزارش آن به مجمع و فرمانداری اعلام شود.

وی افزود: باید سهم هر عضو از سهامداران در دفترچه به‌صورت ریالی مشخص شود و طبق قانون هر عضوی از شرکت تعاونی می‌تواند تقاضای خروج از مجمع را داشته باشد.

فرماندار پلدختر نیز در این جلسه گفت: این جلسه بر اساس درخواست سهامداران شرکت تعاونی روستایی «کاوکالی» با حضور مدیرکل تعاون روستایی لرستان، اعضا و مسئولان شرکت تعاونی تشکیل و صورت‌جلسه مدنظر سهامداران تنظیم و پیگیری می‌شود.

نعمت اله دستیاری بابیان اینکه تلاش می‌شود این موضوع ظرف یک ماه به سرانجام برسد، افزود: مهم‌ترین خواسته سهامداران در این جلسه مشخص شدن میزان اموال منقول و غیرمنقول تعاونی و ارزش‌گذاری آن و مشخص شدن سهم تک‌تک سهامداران است.

تعاون روستایی باید نظارت داشته باشد

مدیرکل تعاون روستایی لرستان نیز در این جلسه به فلسفه وجودی شرکت‌های تعاون روستایی اشاره کرد و گفت: جایگاه شرکت‌های تعاونی جایگاه حقوقی مستقل و دارای ارکانی مانند مجمع هیئت‌مدیره، مدیرعامل و بازرس است و تصمیم‌گیرندگان شرکت تعاونی هستند و باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

محمد عاصف افزود: مردم حق‌دارند از سرنوشت سهم خود از شرکت تعاونی روستایی و از چگونگی عملکرد و اموال و مستقلات آن باخبر باشند.

وی گفت: اعضای شرکت تعاونی خود تصمیم‌گیرنده شرکت هستند زیرا آن‌ها در مجمع شرکت کرده و پنج نفر را به‌عنوان هیئت‌مدیره اصلی و یک نفر بازرس را انتخاب می‌کنند که افراد منتخب به‌عنوان نماینده سهامدار، مدیرعامل را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: مدیرعامل بر اساس اساسنامه وظیفه پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره را دارد و هیچ شخص، جایگاهی و ارگانی حق دخالت در مجمع و تصمیم‌های آن را ندارد.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان گفت: وظیفه اداره تعاون روستایی شهرستان هدایت و نظارت بر این تشکل‌ها است و اگر در نهایت مجمع، هیئت‌مدیره و یا مدیرعاملی پاسخگوی مطالبات مردم نشود شرکت تعاونی روستایی در شهرستان باید ورود پیداکرده و رسیدگی کند.

وی افزود: اداره تعاون روستایی شهرستان وظیفه دارد با نظارت بر کار تعاونی‌های روستایی بستر را برای مقدمات و اطلاع‌رسانی برای انجام کارهای آن فراهم کرده تا در زمان مقرر و در مکان مشخص اعضا در مجمع شرکت و درنهایت رأی‌گیری و اعضای هیئت‌مدیره را انتخاب کنند و سرنوشت خود را رقم بزنند.

وی گفت: شرکت‌های تعاون روستایی تشکلی خودگردان متعلق به مردم و با رأی و تقاضای آن‌ها تشکیل می‌شوند که با داشتن اموال و مستقلات و با فعالیت اقتصادی و خدماتی دنبال خدمات‌رسانی به اعضای خود هستند.

عاصف افزود: اعضای شرکت تعاونی روستایی «کاوکالی» پلدختر که نسبت به حسابرسی سهام خود بی‌اطلاع هستند باید با مراجعه به این شرکت و اداره تعاون شهرستان از سهام خود که در ترازنامه شرکت ثبت و ضبط است اطلاع پیدا کنند.

مدیرکل تعاون روستایی لرستان گفت: مجمع عمومی باید گزارشی از عملکرد شرکت تعاونی روستایی را توسط مدیرعامل، یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره، یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بازرس به اطلاع و سمع و نظر سهامداران برساند.