به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، محمدمجتبی حسینی در سفر به استان کرمانشاه و بازدید از نقاط زلزله زده با بیان اینکه در زلزله کرمانشاه همدلی مردم و مسئولان به خوبی به نمایش گذاشته شد، گفت: ضمن ابراز همدردی با خانواده های مصیبت دیده در مناطق زلزله زده از درگاه خداوند متعال برای کسانی که جان خود را از دست داده اند طلب مغفرت کرده و برای بازماندگان و خانواده های آنها صبر و اجر جزیل مسئلت می‌کنم.

حسینی، در خصوص روند فعالیت های صورت گرفته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مناطق زلزله زده اظهار داشت: در ستاد مرکزی، معاونت ها و بخش های دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظیر معاونت امور فرهنگی، معاونت امور هنری، معاونت قرآن وعترت، امور مساجد، معاونت سینمایی، کانون های فرهنگی و هنری و... هرکدام برنامه های خود را در چند فصل اصلی برنامه ریزی کردند.

وی گفت: بخشی از این کارها کمک و حمایت خانواده های آسیب دیده به نحوه های مختلف بود که به صورت جاری و تا بازگشت به شرایط پایدار ادامه خواهد داشت.

حسینی تاکید کرد: در همین سرفصل کمک به همکاران خود در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستان های آسیب دیده را مدنظر داریم که به زودی محقق خواهد شد.

وی گفت: از دیگر اقدامات این وزارتخانه ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی کل کارکنان است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی و هنری اظهار داشت: به منظور التیام روحی و روانی خانواده های آسیب دیده و حمایت معنوی از آنها، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری متعدد از جمله جشنواره مرزداران، جشنواره ترنم مهربانی، جشنواره کتابخوانی و قصه خوانی و... در استان کرمانشاه به صورت مستمر انجام خواهد شد.

حسینی ادامه داد: از دیگر برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای نمایش های متعدد به صورت خیابانی و برگزاری کنسرت موسیقی توسط هنرمندان در مناطق زلزله زده، جهت همراهی و همدلی مردم حادثه دیده است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همچون دیگر نهادها از روزهای نخست حادثه دست به کار شد و معاون وزیر به همراه هیئتی تام الاختیار به مناطق آسیب دیده سرکشی کردند، مصوبات خوبی به انجام رسید و این کمک ها و فعالیت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

حسینی در پایان گفت: روز دوشنبه (۴ دی) جلسه ای با شورای معاونین وزارتخانه خواهیم داشت که امور و مصوباتی که وعده انجام داده ایم را بررسی کنیم و انشاءالله این ارتباط، کمک و همکاری ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است؛ خانواده بزرگ هنرمندان ایران به صورت خودجوش در قالب گروه و یا به صورت انفرادی مشغول اجرای برنامه های هنری خود از جمله برگزاری نمایشگاه های متعدد، برگزاری کنسرت موسیقی، برگزاری تئاتر (خیابانی و صحنه ای) و... هستند که عایدات و منافع آنها تقدیم زلزله زدگان استان کرمانشاه خواهد شد.

گفتنی است؛ معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه نقاشی کودکان محله فولادی شهرستان سرپل ذهاب نیز بازدید به عمل آورد.