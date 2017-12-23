بازگشت آزادکاران به اردویی که هنوز کادر فنی ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طلایی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی، اسامی ۳۱ آزادکار را برای حضور در اردوی جدید تیم ملی کشتی اعلام کرد که این نفرات باید از امروز در خانه کشتی حضور یابند.

این در حالی است که تیم ملی فعلا به جز محمد طلایی به عنوان سرمربی، هنوز مربیان مشخص و معرفی شده ای به عنوان کادر فنی اصلی ندارد و این تمرینات همچنان قرار است با مربیان ادواری و موقت پیگیری شود؛ بطوریکه در این مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد که از امروز تا ۱۴ دی ماه برگزار می‌شود، سه مربی با معرفی از سوی هیأت‌های کشتی مازندران، تهران و کرمانشاه حضور خواهند داشت.

شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد پیش از برگزاری مجمع انتخابات رئیس فدراسیون کشتی اعلام کرد، انتخاب اعضای کادر فنی تیم ملی بعد از این مجمع صورت خواهد گرفت و حالا همه منتظر هستند تا شورای فنی به وعده اش عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این مرحله از تمرینات به شرح زیر است:

رضا اطری، نادر حاج آقا نیا، عرفان آئینی، حسن رحیمی، ایمان صادقی، مسعود اسماعیل پور، بهنام احسان پور، میثم نصیری، سید احمد محمدی، یونس امامی، پیمان بیابانی، فرزاد عموزاد ،حسین الیاسی، مصطفی حسین خانی، محمد متقی نیا، حمیدرضا زرین پیکر، امید حسن تبار، بهمن تیموری، احمد بذری، علیرضا کریمی، حسن یزدانی ، کامران قاسم پور، محمدجواد ابراهیمی، حسین شهبازی، ارشک محبی، عزت اله اکبری، مجتبی گلیج، دانیال شریعتی، کمیل قاسمی، یداله محبی و امین طاهری.