تیم بسکتبال «مهتاب قم» برابر «یس آل گرگان» پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول از دور برگشت مرحله گروهی لیگ دسته دوم بسکتبال مردان کشور جمعه شب به پایان رسید و تیم مهتاب قم توانست در دیداری خانگی به یک پیروزی ارزشمند دست یابد و امید خود به صعود را افزایش دهد.



شاگردان سعید صفرپور، مربی جوان بسکتبال قم در دیدار این هفته خود در سالن شهید رضاییان قم برابر تیم یس آل گرگان قرار گرفتند و موفق شدند در یک بازی نزدیک و جذاب با نتیجه ۷۲ بر ۶۵ حریف خود را شکست دهند و ۲ امتیاز این بازی را به دست بیاورند.



در این مسابقه تیم مهتاب قم در شرایطی برابر یس آل گرگان قرار گرفت که در بازی رفت مغلوب این تیم شده بود اما در این بازی به میزبانی قم، تیم مهتاب قم ۲۳ بر ۱۷ در کوارتر اول به پیروزی رسید و در کوارتر دوم در یک رقابت نفس گیر با برتری ۱۵ بر ۱۴، اختلاف خود را با حریف گرگانی افزایش داد.



در کوارتر سوم تیم یس آل گرگان به بازی برگشت و تلاش کرد اختلاف ایجاد شده را جبران کند و در این راه نیز موفق بود به طوری که با پیروزی ۲۱ بر ۱۱ در این کوارتر، نه تنها اختلاف را جبران کرد بلکه ۴ پوئن نیز از تیم مهتاب قم پیش افتاد.



با این وجود در کوارتر چهارم و سرنوشت ساز بازی، مهتاب قم توانست باز هم عنان کار را در دست بگیرد و با برتری قاطع و جالب توجه ۲۳ بر ۱۳ در این کوارتر در نهایت در این بازی جذاب با حساب ۷۲ بر ۶۵ فاتح میدان شود.



تیم مهتاب قم با کسب این پیروزی به ادامه کار در لیگ بسکتبال امیدوار شد و اکنون می‌تواند با حفظ این روند، از گروه خود صعود کند در حالی که رقابت‌های لیگ دسته دوم بسکتبال کشور با حضور تیم‌هایی در چند گروه برگزار می‌شود که قم در این رقابت‌ها صاحب ۲ نماینده است.