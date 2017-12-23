به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، با فرمان ضد مهاجرتی علیه ۶ کشور عمدتاً مسلمان، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.

به گفته شعبه نهم دادگاه تجدید نظر که برخی از ایالت‌های ساحل غربی آمریکا را پوشش می‌دهد، تصمیم ترامپ نباید علیه آن دسته از مردمی به کار رود که از روابط محکمی با آمریکا برخوردار هستند.

با این‌حال، از آنجا که دیوان عالی آمریکا همچنان مشغول بررسی فرمان ترامپ است، محدودیت اعمال شده علیه اتباع کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن به قوت خود باقی مانده و حکم دادگاه تجدید نظر عملی نمی‌شود.

گفتنی است تصمیم ضد مهاجرتی ترامپ علاوه بر کشورهای نامبرده، شامل کره شمالی و برخی مقامات رسمی ونزوئلا نیز می‌شود.