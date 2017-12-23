  1. استانها
  2. ایلام
۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام خبر داد:

کاهش ۴۰ درصدی میزان تصادفات منجر به فوت در معابر شهری ایلام

کاهش ۴۰ درصدی میزان تصادفات منجر به فوت در معابر شهری ایلام

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام از کاهش ۴۰ درصدی میزان تصادفات منجر به فوت در معابر شهری ایلام خبر داد.

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون افزایش ۱۳ درصدی برخورد و اعمال قانون رانندگان متخلف در معابر درون شهری استان ایلام صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بیشترین تخلفاتی که در مدت یاد شده از سوی ماموران پلیس راهور ثبت و گزارش شده توقیف دوبله و توقیف در گذرگاه عابر پیاده بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون میزان تصادفات منجر به فوت در معابر درون شهری استان ایلام ۴۰ درصد کاهش یافته است که امیدوار هستیم این روند تا پایان سال تداوم داشته باشد. 

افزایش ۳ درصدی ضبط گواهینامه های رانندگان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام افزود: در مدت یاد شده توقیف خودرو ۱۲ درصد و توقیف موتورسیکلت های متخلف نیز ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از افزایش ۳ درصدی ضبط گواهینامه های رانندگان خاطی از ابتدای امسال خبر داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام تصریح کرد: شماره گذاری خودروهای جدید در استان در این مدت ۳۲ درصد کاهش اما صدور گواهینامه ۹ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 4179915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه