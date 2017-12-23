کاهش ۴۰ درصدی میزان تصادفات منجر به فوت در معابر شهری ایلام

سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون افزایش ۱۳ درصدی برخورد و اعمال قانون رانندگان متخلف در معابر درون شهری استان ایلام صورت گرفته است.
وی ادامه داد: بیشترین تخلفاتی که در مدت یاد شده از سوی ماموران پلیس راهور ثبت و گزارش شده توقیف دوبله و توقیف در گذرگاه عابر پیاده بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون میزان تصادفات منجر به فوت در معابر درون شهری استان ایلام ۴۰ درصد کاهش یافته است که امیدوار هستیم این روند تا پایان سال تداوم داشته باشد.
افزایش ۳ درصدی ضبط گواهینامه های رانندگان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام افزود: در مدت یاد شده توقیف خودرو ۱۲ درصد و توقیف موتورسیکلت های متخلف نیز ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین از افزایش ۳ درصدی ضبط گواهینامه های رانندگان خاطی از ابتدای امسال خبر داد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام تصریح کرد: شماره گذاری خودروهای جدید در استان در این مدت ۳۲ درصد کاهش اما صدور گواهینامه ۹ درصد افزایش یافته است.
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