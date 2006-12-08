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۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۵

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی :

همه کشورها از جنگ عراق درس بگیرند / نباید پیش از به نتیجه رسیدن تلاشهای دیپلماتیک به زور متوسل شد

همه کشورها از جنگ عراق درس بگیرند / نباید پیش از به نتیجه رسیدن تلاشهای دیپلماتیک به زور متوسل شد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز جمعه گفت که امیدوار است همه کشورها از جنگ عراق درس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد البرادعی گفت که درسی که از جنگ عراق گرفته شد این است که کشورها نباید پیش ازبه پایان رساندن تلاشهای دیپلماتیک به استفاده از زور متوسل شوند.

البرادعی تصریح کرد: آژانس از این مسئله احساس آرامش می کند که ارزیابی آن در زمان پیش از جنگ از برنامه سلاحهای کشتار جمعی عراق و پس از آنکه هیچ سلاحی در عراق پیدا نشد، توجیه شده است.

وی پس از یک سخنرانی در وزارت تحقیق و فناوری اندونزی گفت:" من امیدوارم که همه از جنگ عراق درس بگیرند."

البرادعی افزود:" من امیدوارم که دیگر کسی در آینده زود اقدام نکند ، و همچنین زود از این اقدام سخن نگوید و برود و از سلاح استفاده کند، مگر آنکه کاملا مطمئن شده باشد که یک خطر روشن و آماده ای وجود دارد."

وی تصریح کرد:" من برای همه شهروندان عراقی که در نتیجه این جنگ زندگی خود را از دست داده اند، ناراحتم. ما می دانیم که جنگ اختلافات را حل نمی کند و در اکثر موارد وضعیت را بغرنج می کند."

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران هم گفت : از آنجا که ایران هیچ راکتور فعالی ندارد؛ هیچ لزومی ندارد که در برنامه غنی سازی رو به جلو حرکت کند.

همچنین ، گروه تحقیق عراق موسوم به کمیته بیکر - همیلتون روز چهارشنبه 15 آذرگزارش خود را به جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا تقدیم کرد که در این گزارش به شکست سیاست های آمریکا در عراق و همچنین لزوم همکاری این کشور با برخی بازیگران مهم منطقه ای برای حل مشکلات عراق به ویژه ایران و سوریه اشاره شده است.

کد مطلب 417992

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