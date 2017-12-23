تیم هندبال سوهان خودکار قم قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، هندبال قم بار دیگر در بخش زنان افتخار آفرید و تیم سوهان خودکار قم که به نمایندگی از استان قم در رقابت‌های هندبال دسته اول زنان کشور به میزبانی مشهد شرکت کرده بود جام قهرمانی را بالای سر برد.

تیم سوهان خودکار قم با استخوان بندی تیم هندبال هدف پویان قم که چندی پیش از حضور در لیگ برتر هندبال به دلیل مشکلات مالی کناره گیری کرده بود پا به عرصه مسابقه دسته اول نهاد و با پیروزی در همه مسابقات خود صاحب مقام قهرمانی شد.

این قهرمانی در حالی برای دختران هندبالیست قم به دست آمد که این تیم در فینال موفق به شکست تیم هیئت هندبال استان البرز با نتیجه ۲۶ بر ۱۶ شد در شرایطی که دو تیم یک بار در مرحله گروهی با هم رقابت کرده بودند که در آن مسابقه هم پیروزی با نماینده قم بود.

تیم هندبال سوهان خودکار قم با این قهرمانی بار دیگر جواز حضور در لیگ برتر هندبال زنان کشور را به دست آورده است و باید دید آیا سوهان خودکار به عنوان حامی مالی این تیم، تیم هندبال زنان قم را در لیگ برتر نیز حمایت مالی خواهد کرد یا خیر.

تیم هندبال هدف پویان قم امسال به دلیل ناتوانی در پرداخت دستمزد بازیکنان خود و هزینه‌های جاری حضور در لیگ برتر از این سطح کناره گیری کرد و ۲ بازیکن مؤثر و ملی پوش این تیم نیز قم را به مقصد تیم نفت و گاز گچساران ترک کردند اما هدف پویان با نام سوهان خودکار نشان داد با موجودی فعلی نیز توان بالایی برای کسب موفقیت دارد.

تیم سوهان خودکار قم در رقابت‌های هندبال دسته اول کشور در مشهد با ترکیب فاطمه رجبی، فاطمه راد صفت، فاطمه مریدی، زهرا شکوهی راد، الینا با فهم، منیره برقعی، مریم فضلی، رقیه نجفی، فاطمه فتحی، رعنا سامانی، هانیه خسروی، نوریه عباسی و طاهره اکبری وارد مسابقات شد.