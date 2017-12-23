۲ کودک بندرعباسی بر اثر مصرف قرص برنج جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، فاطمه نوروزیان گفت: این ۲ کودک اعضای یک خانواده و خواهر و برادر بودند که پس از مسمومیت شدید ناشی از مصرف قرص برنج به بیمارستان کودکان منتقل شدند.
نوروزیان افزود: نوزاد هشتماهه که پسر بود پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت و دختر سهساله نیز پس از چهار ساعت بستری در بخش مراقبتهای ویژه درگذشت.
وی گفت: والدین این ۲ کودک ابتدا به تصور اینکه بر اثر مصرف ماست دچار مسمومیت شدهاند به پزشکان گفتند مسمومیت ناشی از مصرف ماست است که با توجه به حال عمومی بیماران و آزمایشها مشخص شد مسمومیت بر اثر مصرف برنج آلوده به قرص برنج بوده است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: قرار دادن قرص برنج در کیسه برنج بسیار خطرناک است و در موقع پخت باعث مسمومیت و مرگ میشود.
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