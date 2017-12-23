مدیرکل جدید محیط زیست فارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست محیط زیست فارس صبح شنبه در جلسه معارفه مدیرکل محیط زیست استان فارس، گفت: ۱۲ منطقه فارس تحت مدیریت و حفاظت محیط زیست است و حتی جایی مانند بمو نگهبانی داده می شود.

نبی الله مرادی افزود: ۱۰ تا ۱۲ تالاب در فارس است که ۱۸۳ هزار هکتار وسعت دارد و به دلیل گستردگی فارس تنوع زیستی فراوان داریم.

وی تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب در فارس استفاده می شود بیش از ۴ هزار صنعت نیز در فارس وجود دارد.

سرپرست سابق محیط زیست فارس ادامه داد: سهم اعتباری محیط زیست کشور کم است اما در فارس نگاه ویژه ای وجود داشت و همواره در این راستا همکاری لازم انجام شده است.

مرادی یادآور شد: از ۱۴ میلیارد اعتبار هزینه ای حدود ۹ میلیارد تومان حقوق است و مابقی سایر است در حالیکه اکثر اعتبارات محیط زیست باید هزینه ای باشد زیرا این مجموعه تملک دارایی به میزان زیاد ندارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۱۵ حلقه چاه مصدود شد و در بحث فلامینگو ها با کمک خود مردم برنامه ریزی هایی انجام شد و افزایش سطح زیستگاه گوزن زرد نیز انجام شد.