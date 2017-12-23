مناطق مستعد استقرار دامداری در استان قزوین شناسایی شد

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب مصوبه تعیین چارچوب برای پایش و استقرار واحدهای دامی در سطح استان بر اساس ملاحظات طرح آمایش در دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی خبر داد.

وی اظهارداشت: در ادامه مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مبنی بر لزوم تعیین ظرفیت استان در بخش دامداری این موضوع بر اساس ملاحظات آمایش و مدیریت پسماند و انرژی و رعایت مسائل زیست محیطی کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

اسماعیلی در مورد طرح ساماندهی واحدهای دامداری استان بیان کرد: این مصوبه بر اساس رعایت ملاحظات گازهای گلخانه ای و استفاده از ظرفیت دامداری ها در جهت تولید انرژی که مورد تاکید کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی بوده به انجام رسیده است.

مدیر شهرسازی و معماری اداره راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: در جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه و جهاد کشاورزی، مصوبه تعیین چارچوب جهت پایش و استقرار واحدهای دامی استان با توجه به بررسی طرح آمایش استان و بر اساس ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک با رعایت همه الزامات زیست محیطی تصویب شده است.

اسماعیلی گفت: در بررسی های انجام شده توسط کارگروه امور زیربنایی، مناطق آمایشی الموت، طارم، کوهین، آوج و آبگرم مناسب ترین مکانها برای استقرار دامداری تعیین و مقرر شد صدور مجوز دامداری فقط جهت انتقال دام از داخل روستا به بیرون انجام گیرد و مجوز جدیدی خارج از این موضوع صادر نمی شود.

وی اضافه کرد: همچنین دردوازدهمین جلسه کارگروه امورزیربنایی استان مقرر شد سیاست های تشویقی برای استقرار فعالیت دامداری در مناطق اولویت دار آمایشی جهت استقرار دامداری مانند الموت، طارم و کوهین و آوج و آبگرم تعیین شود و فعالیت های واحدهای کشت و صنعت با حداقل زمین ۵۰ هکتاری با توجه به مناطق آمایشی و پس از بررسی توسط کارگروه زیربنایی و شهرسازی صادر شود.

اسماعیلی یادآورشد: این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال شده است.