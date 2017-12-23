قهرمان کشتی جهان: مهمان نوازی ایرانی ها وصف ناپذیر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «رومن ولاسوف» قهرمان کشتی فرنگی از روسیه در مصاحبه با سایت فدراسیون کشتی این کشور گفت: به دعوت باشگاه بیمه رازی به سرمربیگری حسن رنگرز به عنوان قهرمان ۲۰۰۱ جهان به ایران رفتم. باید بگویم که برادران ایرانی مهمان نوازی واقعی را نشان دادند و یک نگاه مهربان و فضای دوستانه ای بین ما وجود داشت.

قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن تصریح کرد: در روز ورود ما به ایران از سوی حمید سوریان قهرمان المپیک و دارنده شش مدال طلای جهان و هم تیمی‌هایش دعوت شدیم. فضای دوستانه ای بین ما برقرار شد، بحث‌های خوبی داشتیم و من برای حمید سوریان که اکنون کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک را رهبری می کند از صمیم قلب آرزوی موفقیت می کنم.

قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو در مورد مبارزات خود در ایران اظهار داشت: مبارزه در اوزان جدید، ولی با قوانین قدیم برگزار شد و من توانستم در وزن جدید عملکرد خوبی داشته باشم. این مسابقات برای من بسیار مفید بود.

وی ادامه داد: من سه کشتی با کشتی‌گیرانی از قرقیزستان، ترکیه و ایران گرفتم، احساس خوبی داشتم و این رقابت شروع خوبی برای من در آستانه سال جدید میلادی بود.

دارنده ۲ مدال طلا و یک نقره جهان در مورد علاقمندان به کشتی در ایران گفت: کشتی در ایران به طور معمول طرفداران سنتی دارد که علاقه زیادی به کشتی دارند. حضور آنها در این مسابقات بسیار چشمگیر بود. چنین حمایتی باعث شارژ روحی و عاطفی جدی می شود که به کشتی گیران کمک می کند از حداکثر توان خود بر روی تشک کشتی بهره ببرند.

وی افزود: من دوست دارم دوباره در ایران کشتی بگیرم و فکر می کنم این آخرین سفری نباشد که به ایران داشتم.

ولاسوف در پایان در مورد برنامه‌های آتی خود خاطرنشان کرد: پس از رقابت های جام باشگاه ها کمی استراحت می کنم و پس از آن در رقابتهای جام ایوان پادوبنی حاضر خواهم شد.