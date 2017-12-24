مشکلات مدیریتی بلای جان بسکتبال کردستان/پیشکسوتان در حاشیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک ویسی ورزشکار کردستانی چه در زمان بازی و چه پس از آن که وارد عرصه مربیگری شد، به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده و به دلیل تلاش و پشتکاری که دارد خیلی سریع نامی در میان بزرگان برای خود دست و پا کرد و طی چند سال اخیر به عنوان مربی و سرمربی در تیم های ملی کشور نیز فعالیت کرده است.

بازیکن سابق تیم ملی که بسکتبال خود را از سنندج آغاز کرد در تیم های مختلف کشور بازی کرد و سپس وارد عرصه مربیگری شد و امروز به عنوان سرمربی تیم آرارات تهران صدرنشین رقابت های لیگ امید یا همان دسته اول سابق است.

ویسی که دو سال قبل به عنوان سرمربی تیم کردستان با استفاده از بازیکنان جوان و نوجوان، موفقیت های خوبی را کسب کرد امسال با تیم آرارات تهران فعالیت می کند و خود می گوید عده ای از درون خود هیات بسکتبال مانع از حضور وی به عنوان سرمربی نماینده کردستان در رقابت های لیگ کشور شدند.

بعد از حاشیه های تلخ روز جمعه اول دی ماه در سالن آزادی که در جریان دیدار تیم های آرارات تهران و نماینده کردستان روی داد و عده ای تماشاگرنما به وی توهین کردند، این مربی کردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر پرده از واقعیت های تلخ موانع حضورش در بسکتبال کردستان برداشت و از اداره کل ورزش و جوانان خواست هر چه سریعتر در خصوص رفع مشکلات این هیات اقدام کند.

سیامک ویسی سرمربی سنندجی تیم آرارات تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: سال گذشته بعد از تمام شدن لیگ دسته یک بسیار دوست داشتم که مربی تیم کردستان در این سال باشم اما افرادی نمی خواستند که این قضیه صورت بگیرد.

سرمربی آرارات تهران با اشاره به مانع تراشی ها در راستای ممانعت از حضور وی در کردستان، عنوان کرد: در آن زمان هر خواسته ای مانند سالن وزنه یا سالن تمرین یا اعتبار برای تیم مطرح می شد که متاسفانه این موارد تامین نشد.

وی افزود: بعد از چنین اتفاقاتی به این نتیجه رسیدم که شاید نمی خواهند من در تیم فعالیت داشته باشم و تصمیم به رفتن گرفتم.

ویسی به اتفاقات دیدار روز جمعه تیم های کردستان و آرارات تهران اشاره کرد و گفت:‌ در بازی اخیر با عمران پویش کردستان اخلاق زیر پا رفت و باید این مسئله ریشه یابی شود که چه کسانی آنها را بوجود آورده اند.

فحاشی علیه من از یک جای مشخص سرچشمه می گیرد

سرمربی سنندجی آرارات تهران اظهار کرد: افرادی که این حواشی را بوجود آوردند قطعاً یکی دو نفر مشخص بودند و شاید الان نتوانم نام آنها را بازگو کنم ولی این افراد شناخته شده بود و مشخص بود که این اتفاقات از کجا سرچشمه می گیرد.

وی افزود: بسیاری از مسائل را می دانم که شاید اکنون زمان آن نباشد اما قطعاً در آینده اگر اتفاقاتی رخ دهد، آنها را بازگو خواهم کرد.

ویسی با بیان اینمه تماشاچی مختار است که هر کسی را که دوست دارد تشویق کند، گفت: زمانی که من در تیم گرگان به عنوان بازیکن فعالیت می کردم، به اجبار برای بازی با تیم تراکتور سازی به کردستان بازگشتم که فحاشی زیادی از طرف تماشاچیان علیه من صورت گرفت.

وی افزود: بعد مدت زمانی باز هم به تیم کردستان بازگشتم و به عنوان مربی فعالیت خود را ادامه دادم و در آن زمان تماشاچیان من را تشویق می کردند و بازهم در این بازی که مربی تیم آرارات بودم فحاشی زیادی علیه من انجام گرفت.

سرمربی سنندجی آرارات تهران عنوان کرد: آیا تماشاچیانی که علیه من فحاشی کردند می دانند به چه دلیل کردستان را ترک کردم، آیا می دانند در زمانی که بنده در کردستان بودم هیچ شرایطی برای ماندنم فراهم نشد.

وی افزود: در مربیگری بسکتبال شاید چشم انداز زیادی وجود نداشته باشد اما زمانی که تیم در لیگ دسته یک شرکت کرد من بازیکنانی مانند رضا احمدیان، دیلان حیدری، حمید شریفی، بهرام نصیری و هیمن احمدی را در تیم بزرگسالان راه دادم که پیشرفت کنند.

ویسی گفت: هیچ مربی حاضر نیست بازیکنان شهر خود را بعد از سه سال رها کند و هیچ ذهن حرفه ای آن را قبول نمی کند ولی متاسفانه عده ای مانع حضور من در کردستان بوده و هستند.

سرمربی آرارات تهران در جواب تماشاچیانی که او را خود فروش و پولکی خواندند، گفت: قرار داد پارسال بنده با آرارات موجود است و عکس آن را در اختیار رسانه ها قرار می دهم تا بدانند که مبلغ آن خیلی کمتر از مبلغ پیشنهادی کردستان است و من به دلیل مسائل مالی کردستان را ترک نکردم.

وی با اشاره به اینکه به دنبال پیشرفت بسکتبال کردستان است، افزود: هدف من پیشرفت بسکتبال کردستان بود اما نگذاشتند که این مهم انجام بگیرد و افرادی مخالف افکار من در بسکتبال بودند.

خودمحوری و منیت بلای جان بسکتبال کردستان شده است

ویسی با بیان اینکه منیۤت و تصمیم فردی بسکتبال کردستان را خراب کرده است، گفت:منیۤت موجود در مجموعه مدیریتی هیات بسکتبال کردستان، آن را به قهقرا و فنا کشانده است.

سرمربی پیشین تیم بسکتبال کردستان اظهار کرد: زمانی که این هیات روی کار آمد، مقرر شد که کار های مدیریتی بسکتبال به دست کسانی باشد که بسکتبال را بشناسند.

وی افزود: کسی که از خارج جامعه بسکتبال به هیات ورود پیدا می کند ممکن است مدیر خوبی باشد مانند کیانوش سلطان پور که مدیر خوبی بود اما بسکتبال را نمی دانست و در آن زمان بسکتبال به دست افراد متخصص چرخانده می شد.

ویسی اشاره ای به دوره جدید مدیریتی بسکتبال کردستان کرد و گفت: آیا هم اکنون تفویص اختیار به کسی شده است؟ چرا کسانی که بسکتبال را می دانند در مجموعه مدیریتی این هیات نیستند.

وی اشاره ای به تیم داری کردستان در رقابت های کشوری کرد و گفت: تیم داری کردن برای کردستان بسیار خوب است اما شرایط حرفه ای تیمداری کردن متفاوت با شرایط کنونی تیم کردستان است.

سرمربی پیشین تیم کردستان اظهار کرد: در سال گذشته شرایط حضور در لیگ بازیکنان زیر 23 بود و افرادی حضور داشتند که امسال نیز واجد شرایط در این تیم بودند اما چرا آنها در تیم حضور ندارد باید این مسئله ریشه یابی شود.

وی افزود:‌ سهند خادم نامداری و کاوان قطبی کسانی بودند که به دلیل شرایط سنی قادر به ادامه حضور در تیم نبودند اما دیگر بازیکنانی که سال قبل حضور داشتند چرا امسال در کنار تیم نیستند و باید مشخص شود که عامل فراری دادن این بازیکنان چه کسی است.

ویسی گفت: اگر خود آن بازیکنان نمی خواستند در کنار تیم باشند چرا روی آنها سرمایه گذاری شد و یا اگر کسانی نمی خواهند آنها در کنار تیم باشند چرا سرمایه سوزی انجام می دهند.

وی با بیان اینکه چه کسی برای تیم بسکتبال کردستان تصمیم گیری می کند، افزود: کسی باید برای بسکتبال تصمیم گیری کند که آن را بشناسد و استعداد یاب بسکتبال باشد.

سرمربی تیم آرارات تهران عنوان کرد: بسکتبال، علم و هنر است و تحصیلات می خواهد و کسی تنها یک سال در این میادین حضور پیدا کرده است نمی تواند تصمیمات موفقی برای آن داشته باشد و اگر به شکل پیش برود کردستان در چند سال آینده بسکتبالی نخواهد داشت.

وی در پایان ضمن درخواست از مسئولان به ویژه اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برای ورود به موضوع بسکتبال کردستان، یادآور شد: این وضعیت بسکتبال کردستان نیازمند ساماندهی است و انتظار می رود که پیش از آنکه دیر شود، در این زمینه اقدامات بهتری صورت گیرد.