حمیدرضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تشخیص زودهنگام و به موقع شنوایی میتواند از بروز معلولیت بخصوص در روزهای اولیه زندگی هر فرد جلوگیری کند، گفت: سازمان بهزیستی غربالگری شنوایی نوزادان را هر ساله در دست اقدام دارد.
وی با بیان اینکه پس از سنجش و غربالگری شنوایی در نوزادان موارد مشکوک به کلینیکهای تخصصی شنوایی ارجاع داده میشوند و افرادی که نیاز به سمعک داشته باشند میتوانند سمعک خود را به صورت رایگان از سوی بهزیستی تأمین کنند، گفت: افرادی هم که نیاز به کاشت حلزون داشته باشند تا مبلغ ۳ میلیون تومان کمک هزینه درمان کاشت حلزون به صورت کاملاً بلاعوض از بهزیستی دریافت خواهند کرد.
الوند بابیان اینکه کلاسهای توانبخشی شنیداری برای افرادی که دچار کمشنوایی هستند برگزار میشود، گفت: در استان همدان طی تفاهمنامهای بین دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی ۱۳ پایگاه غربالگری شنوایی دایر شده است.
مدیرکل بهزیستی استان همدان افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار نوزاد مورد ارزیابی غربالگری شنوایی قرار گرفتهاند که در مقایسه با غربالگری ۵ هزار و ۵۰۰ نوزاد در سال گذشته شاهد رشد ۱۰۰ درصدی در غربالگری شنوایی هستیم.
وی افزود: طرح غربالگری شنوایی کودکان سه تا ۵ سال از سال گذشته به صورت پایلوت در ۱۵ استان کشور از جمله همدان در طول چهار ماه انجام شد.
الوند با بیان اینکه امسال قرار است کار غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال به صورت کشوری از یکم دیماه آغاز شود که امسال شهرستان همدان برای اجرای این طرح تعیین شده است، گفت: این طرح از مهدکودکهای زیرپوشش بهزیستی همدان آغاز می شود و در سال های آتی پیشبینی شده که بتوانیم شهرستانهای دیگر استان را هم برای اجرای این طرح در نظر بگیریم.
مدیرکل بهزیستی استان همدان افزود: در سنین سه تا پنج سال شیوع بیماریهای گوش میانی در کودکان مثل «اوتیت سروز» شایع است و این کم شنواییها از نوع کم شنواییهای خفیف است به طوری که والدین متوجه این اختلال نمیشوند.
وی گفت: تشخیص این اختلالات فقط توسط دستگاههای خاص سنجش شنوایی «ادیومتری» امکان پذیر است بنابراین سازمان بهزیستی قصد دارد کار شنواییسنجی و غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال را انجام دهد.
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