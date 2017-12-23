بهره برداری از ۴۷ پروژه مدیریت بحران در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن میرجلیلی صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی استانی حادثه خیز است و تقریبا تمامی حوادث غیر مترقبه در این استان واقع یا احتمال وقوع را دارد.

وی با بیان اینکه طی ۶۰ سال گذشته زلزله های بسیار مخربی در استان رخ داده که شاید در سطح کشور بی سابقه بوده است، افزود: متاسفانه هر ۱۰ تا ۱۲ سال زلزله مخربی در استان خراسان جنوبی رخ می دهد.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی و تلاش زیادی در بحث مدیریت بحران کرده است که استان خراسان جنوبی نیز از این موضوع مستثنی نیست، عنوان کرد: طی یک ماهه گذشته شش زلزله بالای شش ریشتر در کشور رخ داده است که این مهم ارتقاء توان آمادگی را می طلبد.

وی با بیان اینکه در طول یک هفته آینده ۲۸۳ برنامه کاربردی و عملیاتی در سطح استان برگزار می شود، گفت: برگزاری نمایشگاه های تخصصی، کارگروه های تخصصی و همایش های بزرگ از جمله برنامه های ستاد در این هفته است.

میرجلیلی با اشاره به اینکه ۴۷ پروژه مهم با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال در این زمینه به بهره برداری خواهد رسید، بیان کرد: تمام دستگاه ها آمادگی در بحث زلزله را در دستور کار قرار داده اند.

وی با بیان اینکه دو شبکه و ۱۳ ایستگاه لرزه نگاری در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: خوشبختانه تواسته ایم طی سه سال گذشته تا حد کاملی سیل در استان را مهار کنیم.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید همواره پیشگری را ملاک عمل قرار داد، افزود: با توجه به اینکه در بهمن ماه سال گذشته طی ۲۴ ساعت ۱۰۰ میلی متر بارندگی در استان را داشتم اما خوشبختانه هیچ گونه خسارتی رخ نداده است.

وی با بیان اینه خوشبختانه طی سه سال گذشته هیچ گونه تلفاتی در حوزه سیل زدگی در استان نداشته ایم، گفت: استان خراسان جنوبی در بزرگ ترین رویداد هایی که برای سنجش مدیریت بحران در خراسان رضوی برگزار شد رتبه اول را کسب کرده است.

میرجلیلی ادامه داد: با توجه به اینکه مردم ولایت مدار استان سخنان نماینده ولی فقیه و ائمه جمعه را می شنوند و اطاعت می کنند لذا خواستاریم مباحث مرتبط با ساخت و سازهای ایمن در تریبون ها اطلاع رسانی شود.