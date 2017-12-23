برنامه ریزی برای ایام نوروز/تابلوهای دو زبانه در کرمان نصب می شود

ابوذر نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش های صورت گرفته در حوزه گردشگری شهرداری کرمان در هشت ماه شکل گیری این مجموعه اظهار کرد: ایجاد جایگاه مشاور و کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری با دبیرخانه ای مستقل برای پیگیری اهداف آن مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به استقبال کم نظیر نهادهای مربوط به گردشگری استان از کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری افزود: حضور نماینده شهرداری در مجامع مختلف گردشگری استان و پیشنهاد طرح «جامع شهر نمونه گردشگری کرمان» با استفاده از الگوهای ایرانی- اسلامی و جهت گیری، حرکت بر اساس نقشه راهی مشخص از نتایج دعوت اتاق بازرگانی کرمان از شرکت اسپانیایی THR و شکل گیری تفاهم نامه ای در این خصوص بوده است.

وی با بیان اینکه یادآوری نظرات و دیدگاه های جمعی از اهالی گردشگری استان نقشه راه طرح جامع گردشگری است، اظهار داشت: نتایج تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت ویژه ایام نوروز در ۲۵ بند و طرح آن در اولین جلسه کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری و ابلاغ به شورای معاونان محسوس بود.

نیکبخت با اشاره به شروع نصب تابلوهای دو زبانه، نقاشی، المان ها و نورپردازی های سطح شهر، زیباسازی اطراف هتل ها، ساخت سرویس های بهداشتی، نصب تابلوهای سرویس های بهداشتی، آموزش رانندگان تاکسی و ... آغاز شده و ادامه دارد.