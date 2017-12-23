وزارت خارجه تونس سفیر امارات را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه تونس شب گذشته سفیر امارات در کشورش را احضار کرد و از وی درخصوص ممنوعیت سفر زنان تونسی به امارات توضیح خواست.

سفیر امارات اعلام کرد که این تصمیم به خاطر مسائل امنیتی اتخاذ و سپس لغو شد و در حال حاضر تمامی مسافران زن می توانند به دبی سفر کنند.

شرکت هواپیمایی امارات اخیرا اعلام کرده بود که از مسافرت زنان تونسی با هواپیماهای امارات به دبی جلوگیری می کند و در این میان کسانی که دارای اقامت امارات هستند یا گذرنامه دیپلماتیک دارند استثناء هستند.

«بوراوی لیمام» مسئول اطلاع رسانی وزارت خارجه تونس نیز در این رابطه گفت: درخصوص تصمیم اخیر امارات، از مسئولان این کشور سوالاتی پرسیده شده و اگر ثابت شود یک اقدام رسمی در این رابطه اتخاذ شده است، تونس نیز در راستای حفظ عزت و کرامت ملت تونس تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.