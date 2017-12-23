۶۷ هکتار از جنگل های سوخته پاسارگاد احیاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خسروانیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: عملیات احیای جنگل های آسیب دیده و سوخته پاسارگاد از ۱۵ آبان ماه پس از نخستین بارندگی آغاز و تا کنون پنج عملیات در این زمینه برگزار شده است.
وی ادامه داد: این عملیات با مشارکت بخشدار و شهرداری بخش پاسارگاد و شورا و دهیاری های روستاهای کردشول، مادرسلیمان، مبارک آباد و ابوالوردی و بسیجیان حوزه امام موسی بن جعفر (ع)، حوزه سپاه عشایری امام محمد باقر(ع) ، اهالی و دوستداران طبیعت،گروه های جهادی، گروه های مردمی، مرتعداران، سازمان های مردم نهاد و حافظان و دوستداران طبیعت ومحیط زیست،قرقبانان افتخاری منطقه خرسی و نیروهای خدوم و پرتلاش اداره منابع طبیعی وابخیزداری شهرستان اجرا شده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد یادآور شد: تا کنون بیش از ۶۰ نفر به صورت خودجوش در این عملیات حضور یافته اند و کار احیای مناطق آسیب دیده ادامه دارد.
خسروانیان افزود: در این عملیات سطحی بالغ بر ۶۷ هکتار جنگل های سوخته تنگ کجو و ارتفاعات تنگ ماری احیا شد.
وی ادامه داد: احیای این جنگل ها با استفاده از بذر گونه های بومی مناطق از جمله بنه ،ارژن وبادام کوهی وتنگرس انجام می شود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد تاکید کرد: یک جامعه زمانی به بلوغ می رسد که کهنسالانش درختانی را بکارند، درحالی که می دانند زیر سایه آن ها نخواهند نشست.
خسروانیان افزود: جنگل ها اهمیتی حیاتی دارند زیرا ماوای متنوع ترین جوامع زیستی جهان و غنی ترین تنوع زیستی زمین هستند. در درون جنگلها تعداد زیادی از داروهای بالقوه و هزاران هزار گونه دیده نشده و کشف نشده، پنهان است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین جنگل ها توانایی تعدیل آب و هوای جهان را دارند و شرایط آب و هوایی کل زمین را پایدار نگه می دارند.
وی ادامه داد: این نقش آن ها به حدی مهم است که تخریب آن ها میتواند موجب تغییراتی در مقیاس عظیم و گسترده در آب و هوای کره زمین شود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری پاسارگاد گفت: متاسفانه قطع درختان بسیاری از جنگل های معتدله باستانی و دارای قدمت طولانی که اهمیت حیاتی برای ما و برای تمامی گونه های زیستی جهان دارند به سمت نابودی رفته است.
خسروانیان افزود: تقاضای فزاینده برای مسکن، کاغذ و انواع محصولات چوبی از حفاظت مطلوب جنگل ها جلوگیری کرده است و تنها عاملی که میتواند جلوی نابودی کامل آنها را بگیرد استفاده عاقلانه تر و محتاطانه تر از جنگل ها و تلاش گسترده و جدی برای کاشت مجدد درختان در آن هاست.
وی ادامه داد: بهره برداری بی رویه از چوب های درختان جنگل ها، جنگل زدایی و کشاورزی به صورت سوزاندن زمین و به طور ضربتی در این بیوم ها و چرای بیش از حد دام در آن ها ضربات مهلکی بر این بیوم های ارزشمند هستند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری پاسارگاد گفت: تقاضای روزافزون انسان برای محصولات گوشتی به این وقایع دامن میزند. تخریب جنگلها طی سالها در حد وسیع و با سرعتی هولناک اتفاق افتادهاست و در حال حاضر بسیاری از جنگلها را از دست دادهایم و آینده بقیه آنها در گرو این است که انسان، هر چه سریعتر از خواب غفلت بیدار شود و بقایای این گنج گران بهای هستی را از نابودی مطلق نجات دهد.
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