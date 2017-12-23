به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهآهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمدزاده با بیان اینکه همه فعالان صنعت حمل و نقل ریلی به شکل شبانهروزی برای حصول رضایت از این صنعت تلاش میکنند، گفت: راهآهن و بخش خصوصی از یکدیگر جدایی ندارند، ضمن اینکه بسیاری از متصدیان بخش خصوصی صنعت حملونقل ریلی سالها در شرکت راهآهن مشغول به خدمترسانی بودند.
وی با اشاره به اینکه هنوز صاحبان شرکتهای ریلی، به دولت وابسته و درصد کمی بخش غیردولتی واقعی را تشکیل میدهند، افزود: متأسفانه در حال حاضر در صنعت ریلی، مدیران دولتی حضور دارند که ضوابط دولتی بر آنها حاکم نیست و این امر آسیب زیادی را به صنعت حملونقل ریلی زده است.
مدیرعامل راهآهن با تأکید بر اینکه خصوصیسازی را بهشرط خصوصیسازی واقعی، اقدامی بسیار مفید و مؤثر میدانم، اظهار داشت: در چنین شرایطی بخش خصوصی هر ضرر و زیانی را متعلق به خود میداند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات راهآهن این است که صاحبسهم اصلی حاضر به حل مساله خود نیست، تصریح کرد: باید بپذیریم که بیش از ۷۰ درصد شرکتهای خصوصی، خصولتی و حاکمیتی است.
محمدزاده خواستار تلاش همه شرکتهای فعال در صنعت ریلی بهمنظور رسیدن به حداکثر بازدهی و اثربخشی شد و گفت: متأسفانه همین رفتار نیز از جانب شرکتهای خصوصی با راهآهن انجام میشود.
مدیرعامل راهآهن با انتقاد از دیرکرد پرداختهای شرکتهای بخش خصوصی افزود: سهم شرکت راهآهن از حمل نقل بار کشور حدود ۲۰ درصد بوده است، که این سهم در سال ۹۲ به حدود ۹.۸ درصد تقلیل پیدا کرد، همچنین تناژ حمل شده در سال ۹۲، ۳۲ میلیون تن بوده است، این در حالی است که سالهای زیادی از خصوصیسازی میگذرد.
وی با اشاره بر اینکه اوضاع مدیریت راهآهن مانند مدیریت هوای شهر تهران است، اظهار داشت: همه ما میدانیم که در این وضعیت و نتیجه کار سهیم هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راهآهن، در سال ۹۲، ۳۲ میلیون تن بار، در سال ۹۵، ۴۰ میلیون تن بار حمل شده است تصریح کرد: از سال ۹۲ به قبل رنج بار حمل شده روی ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن حمل بار بوده است، که درنتیجه زحمات همکاران صنعت ریلی ۸ میلیون تن افزایش یافت.
وی متوسط سهم حق دسترسی راهآهن در بخش باری را ۵۷ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: در حال حاضر متوسط سهم دسترسی ما در بخش باری زیر ۲۰ درصد رسیده است.
محمدزاده افزود: همچنین بر اساس تمام گزارشها مستند، در طی ۴ سال گذشته درآمد راهآهن ثابت بوده است. علاوه بر این هزینههای راهآهن که اکثراً کارکنانی است، متوسط بر اساس قوانین کشوری سالی ۱۹.۴ درصد افزایشیافته است.
مدیرعامل راهآهن با اشاره به اینکه ما حق دسترسی را از دولت گرفتهایم گفت: بر اساس گزارشهای سازمان حسابرسی در سال ۹۵، راهآهن ۷۹۰ میلیارد تومان در حوزه مسافری هزینه کرده است و در غیر این صورت باید برای هر مسافر-کیلومتر ۶۳.۵ تومان اضافه کنیم.
زیان ۳۰۰ میلیاردی راهآهن در بخش بار
وی با تأکید بر اینکه در حوزه بار حدود ۳۰۰ میلیارد تومان زیان داشتیم گفت: در شرایط فعلی کشور باید نسبت به دولت واقعبین باشیم؛ اعتبارات عمرانی راهآهن جمهوری اسلامی، در پیوست بودجه حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان است که از این سهم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان آن اعتبارات طرحهای کارگری و ۸۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای توسعهای باقی میماند که تخصیص نقدی راهآهن از آن زیر ۲۰ درصد و غیر نقدی ۵۰ درصد بوده است.
وی افزود: اعتبارات عمرانی ما در سال ۹۷ به ۱۱۰۰ میلیارد رسیده است که اگر بخش کارگری از آن حذف شود اعتبارات توسعه ما به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اینکه در ماده ۷۰ بهعنوان قانون رسمی مجلس ۱۰ درصد از حق فروش گازوئیل بهحق دسترسی راهآهن اختصاصیافته است اظهار داشت: متأسفانه تاکنون یک ریال از این مبلغ را دریافت نکردهایم؛ بنابراین اگر چشممان به دست دولت باشد، کماکان به نتیجهای نمیرسیم.
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