  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

نماینده روسیه در مذاکرات آستانه؛

مسکو امیدوار به همکاری با آمریکا برای مبارزه با جبهه النصره است

مسکو امیدوار به همکاری با آمریکا برای مبارزه با جبهه النصره است

نماینده روسیه در مذاکرات آستانه امروز شنبه در اظهاراتی از امیدواری مسکو به همکاری آمریکا با روسیه برای مبارزه با گروه تروریستی جبهه النصره در سوریه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر لاورنتیف» نماینده روسیه در مذاکرات آستانه ضمن ابراز امیدواری برای همکاری آمریکا با مسکو در جنگ علیه جبهه النصره در سوریه گفت: ما تجربه مثبتی از همکاری علیه داعش داریم و من امیدوار به انجام همکاری مشابه علیه سایر گروه های تروریستی از جمله جبهه النصره هستم.

این دیپلمات روسی در ادامه گفت: ما می خواهیم آمریکا را در همان قایقی که حضور داریم ببینیم و اگر چنین شود مطمئنا در مسیر درستی حرکت می کنیم.

وی با اشاره ضمنی به اختلافات موجود در آمریکا گفت: اگر موقعیت فعلی مورد رضایت کسی نباشد این یک موضوع متفاوت خواهد بود که به دلیل وجود برخی مشکلات در داخل آمریکا است.

لاورنتیف در پایان گفت: ما از ارتباط حمایت می کنیم، ما با همتایان آمریکایی خود همکاری می کنیم و امیدواریم که زمینه های مشترک افزایش یافته و ما با یکدیگر حرکت کنیم.

کد مطلب 4179989
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه