مسکو امیدوار به همکاری با آمریکا برای مبارزه با جبهه النصره است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر لاورنتیف» نماینده روسیه در مذاکرات آستانه ضمن ابراز امیدواری برای همکاری آمریکا با مسکو در جنگ علیه جبهه النصره در سوریه گفت: ما تجربه مثبتی از همکاری علیه داعش داریم و من امیدوار به انجام همکاری مشابه علیه سایر گروه های تروریستی از جمله جبهه النصره هستم.

این دیپلمات روسی در ادامه گفت: ما می خواهیم آمریکا را در همان قایقی که حضور داریم ببینیم و اگر چنین شود مطمئنا در مسیر درستی حرکت می کنیم.

وی با اشاره ضمنی به اختلافات موجود در آمریکا گفت: اگر موقعیت فعلی مورد رضایت کسی نباشد این یک موضوع متفاوت خواهد بود که به دلیل وجود برخی مشکلات در داخل آمریکا است.

لاورنتیف در پایان گفت: ما از ارتباط حمایت می کنیم، ما با همتایان آمریکایی خود همکاری می کنیم و امیدواریم که زمینه های مشترک افزایش یافته و ما با یکدیگر حرکت کنیم.