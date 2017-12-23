به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی شنبه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان میانه اظهار کرد: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی منطبق بر ویژگیهای جامعه توسعه یافته بوده و جامعه توسعه یافته جامعهای است که در آن مردم از آسایش و برخورداری مطلوب بهرهمند هستند.
وی تکیه بر منابع داخلی چه انسانی و چه مواهب طبیعی، جذب و جلب توانمندیهای خارجی و بکار گرفتن آنها در جهت توسعه اقتصاد داخلی و دانشبنیانی را از خصوصیات اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان فقط در صنعت تبلور ندارد؛ در کشاورزی و خدمات هم میتواند نمود داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با بیان اینکه تعادل و توازن منطقهای از دیگر ویژگیهای یک اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: این ویژگیها را در تمامی اقتصادهای توسعه یافته جهان میتوان یافت؛ از این رو می توان گفت ترجمه اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد توسعه یافته است. و بالعکس.
بهبودی در عین حال خاطرنشان کرد: زندگی بهتر فقط فراهم نمودن برخورداریها نیست؛ چنانچه برخورداریهای مردم امروز نسبت به چهل سال قبل چند برابر شده ولی احساس رضایت درونی مردم افزایش نیافته است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: هستههای کلیدی شهرستان میانه در سند تدبیر توسعه بخوبی شناسایی شدهاند و امروز نیز پس از گذشت چهار سال از تدوین سند تدبیر توسعه شهرستان باز هم همان هستههای کلیدی به قوت خود باقی هستند که این نشاندهنده ظرفیتهای مطلوب تاریخی، میراث فرهنگی، طبیعی و معدنی شهرستان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی تاکید کرد: مدیران نظام اداری باید رویکرد خود در ارتباط با اجرای پروژهها را تغییر داده و دست یاری بسوی بخش غیردولتی و خصوصی نمایند؛ دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته هیچ پروژه عمرانی جدید در استان شروع نکرده و همواره در پی تکمیل و اتمام پروژههای نیمه تمام موجود است.
وی با بیان اینکه دستگاهها باید بحث پیگیری واگذاریها و اجرای پروژهها از طریق بخش خصوصی را جدی بگیرند چرا که اتمام پروژههای نیمه تمام موجود صرفا با اعتبارات دولتی سالها زمان نیاز دارد، افزود: دولت و مجلس هم بر این امر تاکید دارند و بسترهای قانونی آن هم در برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه سالانه فراهم است.
بهبودی در پایان اظهار داشت: دولت به توسعه روستایی توجه ویژه ای دارد و تسهیلات ویژه اشتغال را به صندوقهای توسعه و اشتغال روستایی پرداخت میکند؛ این صندوقها و تعاونیهای اشتغال روستایی ظرفیت پذیرش اجرای پروژههای بزرگ را دارند و باید از ظرفیت تشکلهای این چنینی نهایت بهره را برد.
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