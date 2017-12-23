خرید یک دستگاه رادیولوژی برای بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر

ناصر بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به‌منظور تکمیل تجهیزات پزشکی بخش تصویربرداری بیمارستان امام خمینی(ره ) یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال به ارزش پنج میلیارد ریال در این مرکز نصب و راه‌اندازی شد.

وی افزود: از مزایای دستگاه رادیولوژی دیجیتال نسبت به دستگاه رادیولوژی آنالوگ ثبت تصاویری باکیفیت بالاتر، پرتودهی کمتر، استفاده از سیستم‌های ارتباطی و حذف سیستم ظهور و ثبوت و تاریک‌خانه است.

بابایی خاطرنشان کرد: استفاده از این نوع رادیولوژی در مراکز تشخیصی و درمانی، علاوه برافزایش کیفیت تصویربرداری و تأثیرگذاری در روند تشخیص، موجب صرفه‌جویی در زمان، افزایش حجم و کیفیت در بایگانی پرونده‌های الکترونیکی و عدم نیاز به تکرار تصاویر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از این دستگاه، امنیت بیشتری برای اطفال ازنظر میزان اشعه دریافتی ایجاد خواهد شد گفت: یکی دیگر از قابلیت های این دستگاه استفاده از سیستم‌های تشخیص خودکار است.