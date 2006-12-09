  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۳

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با مهر خبر داد :

آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف

آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف

در پی برگزاری انتخابات هشتمین دوره فعالیت شوراهای صنفی در دانشگاه ها، ثبت نام کاندیداهای انتخابات دوره جدید شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از فردا یکشنبه 19 آذر ماه برگزار می شود.

محسن دهنوی - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: ثبت نام کاندیداها تا یک هفته ادامه دارد و تأیید صلاحیت کاندیداها نیز توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه انجام خواهد شد که شرایط تأیید صلاحیت بر طبق آئین نامه شوراهای صنفی مربوط به امور آموزشی و وضعیت کاندیداها در کمیته انضباطی است.

وی زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی را در آغاز نیمسال دوم سال جاری تحصیلی عنوان کرد و گفت: امتحانات عملیات و آزمایشگاه ها در دانشگاه صنعتی شریف از اوایل دی ماه شروع می شود و به طور کلی دانشجویان در دی ماه مشغول امتحانات هستند و این ماه زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات نیست.

کد مطلب 418000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها