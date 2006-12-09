آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف

محسن دهنوی - دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: ثبت نام کاندیداها تا یک هفته ادامه دارد و تأیید صلاحیت کاندیداها نیز توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه انجام خواهد شد که شرایط تأیید صلاحیت بر طبق آئین نامه شوراهای صنفی مربوط به امور آموزشی و وضعیت کاندیداها در کمیته انضباطی است.

وی زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی را در آغاز نیمسال دوم سال جاری تحصیلی عنوان کرد و گفت: امتحانات عملیات و آزمایشگاه ها در دانشگاه صنعتی شریف از اوایل دی ماه شروع می شود و به طور کلی دانشجویان در دی ماه مشغول امتحانات هستند و این ماه زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات نیست.