به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه با حجم تبادلات اندک قبل از آغاز تعطیلات، شاخص‌های اصلی سهام در وال‌استریت با لغزش چندین شرکت ممتاز از جمله نایکی، افت کردند.

سهام شرکت نایکی پس از این که در پیش‌بینی شرکت، رشد درآمد در ربع سال کنونی ناچیز اعلام شد، ۲.۳ درصد سقوط کرد که این نشان‌ دهنده مشکلات این شرکت در بازار آمریکای شمالی است.

سرمایه‌گذاران قبل از کریسمس در روز دوشنبه که بازارها تعطیل خواهند بود، حجم تبادلات خود را کاهش دادند.

البته شاخص‌های اصلی وال‌استریت با تغییر اساسی قانون مالیاتی این کشور، تقویت شدند و از لحاظ هفتگی عملکردی پرسود داشتند.

میانگین صنعتی داو جونز در پایان معاملات جمعه شب، ۲۸.۲۳ واحد یا ۰.۱۱ درصد افت کرد و به رقم ۲۴۷۵۴.۰۶ واحد رسید.

اس‌اندپی۵۰۰ هم ۱.۲۳ واحد یا ۰.۰۵ درصد پایین‌تر و در رقم ۲۶۸۳.۳۴ واحد بسته شد.

کامپوزیت نزدک ۵.۴۰ واحد یا ۰.۰۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و در ۶۹۵۹.۹۶ واحد به کار خود پایان داد.

اما از لحاظ هفتگی، داو جونز ۰.۴۲ درصد رشد داشت، اس‌اندپی ۰.۲۹ درصد و نزدک ۰.۳۴ درصد به ارزش خود افزودند.

داده‌های روز جمعه نشان داد در ماه نوامبر هزینه‌کردهای مصرف‌کننده در آمریکا رشد کرده و صادرات کلاهای کلیدی آن برای دهمین ماه متوالی رشد داشته است که این نشان‌دهنده وضعیت قدرتمند اقتصاد در حال حاضر است.

شاخص دلار در نرخ ۹۳.۳۱۶ ثابت بود. امسال این شاخص ۸.۵ درصد سقوط کرده است.

با رای‌گیری در کاتالونیا یورو ۰.۱ درصد افت کرد و به نرخ ۱.۱۸۵۸ دلار در برابر هر یورو رسید. امسال پول واحد اروپا ۱۳ درصد جهش کرده است و در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالیانه خود در ۱۴ سال اخیر قرار گرفته است.