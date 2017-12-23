«پازولینی به روایت پازولینی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پازولینی به روایت پازولینی» مفصلترین گفتوگویی است که این کارگردان شهیر و شاعر و فیلمنامهنویس در زمان حیات کوتاهش داشته، او بیش از ۴۰ ساعت پای دستگاه ضبط صوت ازولد استاک نشسته و از منظومه فکری و دنیای سینماییاش بیپرده حرف زده است. پازولینی به روایت پازولینی بهزودی با ترجمه «بهمن طاهری» از سوی نشر اختران منتشر میشود.
پازولینی به روایت پازولینی یکی از جالبترین و جنجالیترین مصاحبههایی است که اواخر دههشصت در سینما را تحت تاثیر قرار داد. پازولینی برای اولینبار تصمیم گرفته است درباره بسیاری از جنبههای زندگیاش سکوت را بشکند و با ازولد استاک درباره تمام زوایای تاریک شخصیتش به گفتوگو نشسته است.
در پازولینی به روایت پازولینی او به دوران کودکی و خانوادهاش اشاره میکند.
پازولینی برای اولینبار در باره نظریه و تئوری که درباره شعر و سینما دارد هم با جزئیات صحبت می کند و از علاقهاش به پیوند این دو مقوله با هم می پردازد.
قتل پازولینی در سال ۱۹۷۵ میلادی، معماییست که تا امروز جوابی برای آن پیدا نشده است. میکل آنجلو آنتونیونی، کارگردان و فیلمنامهنویس ایتالیایی میگوید: «پازولینی در واقع قربانی رمانها و شخصیتهای فیلمهای خود شد.»
این کتاب را نشر اختران با ترجمه بهمن طاهری در ۱۹۰ صفحه منتشر کرده است.
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