علی نیکو نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تنها نماینده خراسان شمالی در مسابقات پرس سینه (بدون لوازم) قهرمانی کشور در ارومیه در دسته۱۴۰کیلوگرم رده سنی نوجوانان به مقام دوم دست‌یافت.

به گفته نیکو نژاد رقابت‌های پرس سینه (راو) کلاسیک قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی اعزامی به رقابت‌های آسیایی- اقیانوسیه با حضور ۲۴۸ ورزشکار از ۱۷ استان کشور در سالن سه‌هزارنفری شهیدان آهن دوست ارومیه با حضور فرشید سلطانی رئیس فدراسیون آسیایی پاورلیفتینگ و مجتبی ملکی سرپرست کمیته پاورلیفتینگ فدراسیون برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۱۴ تیم در رده سنی نوجوانان، ۱۹ تیم در رده سنی جوانان، ۱۸ تیم در رده سنی بزرگ‌سالان و ۲۶ تیم در رده سنی پیشکسوتان پیگیری شد.