ایجاد مانع در مسیر سرمایه گذاری استان گیلان پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر شنبه در نشست هم اندیشی با دهیاران، بخشداران، شهرداران، مدیران دستگاه اجرایی که در تالار فرشتگان شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد : فضای همدلی و همراهی در سطح شهرستان که ضرورت و پیش نیاز فعالیت بوده وجود دارد.

وی هدف از برگزاری این نشست ها را دریافت نظرات، پیشنهادات و مسائل و مشکلات دانست و گفت :تمام مدیران استانی با آگاهی و اطلاع از مسائل و مشکلات حوزه خود در سطح شهرستان در این جلسات شرکت می کنند.

استاندار گیلان با تأکید براینکه تصمیمات اتخاذ شده و مسائل بیان شده در این نشست ها پیگیری می شود، گفت: در سطح شهرستان صومعه سرا نارسایی و همچنین ظرفیت هایی وجود دارد که باید به آن توجه شده و اقدامات بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات تنها در حوزه کمبود اعتبارات نیست، خاطرنشان کر: در حوزه بوروکراسی اداری نیز با موانع و مشکلاتی روبه رو هستیم.

سالاری در ادامه با بیان اینکه در این نشست ها به هر دو بخش منابع مالی و توانایی داخلی توجه می شود، تصریح کرد: باید در برخی حوزه ها از تشریفات اداری اضافی کاسته شود.

وی با تأکید براینکه بسیاری مسائل با گفتگوهای داخلی و مکتوب کردن این گفتگوها بین دستگاهی حل می شود، افزو: کمیته هایی در این زمینه در سطح استان تعریف شده که مسائل حوزه های مختلف دسته بندی و در آن مطرح می شود.

استاندار گیلان با اشاره به آبندان و لزوم توجه به آنها به تشکیل کمیته ای در این زمینه خبرداد و گفت: از همه دستگاه ها انتظار دارم که سبب ایجاد مانع در این زمینه نشده و مسائل را حل و فصل کنند.

وی به وجود تالاب در شهرستان صومعه سرا نیز اشاره و آن را ظرفیت خوبی برشمرد و خاطرنشان کرد: لزوما نباید برای این فضای گردشگری از مصالح بتنی استفاده کرد بلکه می توان سازه های شناور که کم هزینه تر هستند استفاده کرد.

سالاری با بیان اینکه امروز بحث های اقتصادی بیش از بحث عمرانی مهم است، ادامه داد: باید اقدامات خود را در این حوزه ها افزایش دهیم.

وی با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت های داخلی روستاها و شهرها، تصریح کرد: خوشبختانه هرآنچه که نیازمند هستیم در سطح استان گیلان وجود دارد و تنها نیازمند سرمایه گذاری اندک هستیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه حمایت های لازم در سطح استان از هرگونه فعالیتی در بخش های مختلف می شود، یادآورشد: برگزاری این جلسات و هم اندیشی ها سبب می شود که در صورت نیاز در زمینه تخصیص اعتبارات استانی بازنگری شود.

وی در ادامه با تأکید براینکه نظرات و پیشنهادات دهیاران، شوراها و سایر مسئولان در برنامه ریزی سال آتی استفاده می شود، خاطرنشان کرد: راه حل مسائل اصلی که همان رونق اقتصادی است منوط به حمایت از سرمایه گذاران است.

سالاری همچنین با اشاره به اینکه مدیران دستگاه های مختلف باید در سطح شهرستان ها حضور یابند، افزود: باید دغدغه های مردم در سطح روستاها و شهرها شناسایی شود.

وی با بیان اینکه دهیاران، شهرداران و شوراها نباید تنها در حوزه عمرانی فعالیت کنند، گفت: در حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز فعالیت کنند.

به گفته سالاری اولویت اصلی دهیاران،شوراها و شهرداران باید مسائل اقتصادی و اشتغال زایی باشد.

وی با تأکید بر حمایت و اختصاص تسهیلات در سطح استان از سوی مدیران، خاطرنشان کرد: هیچ مانعی برای سرمایه گذاری در سطح استان قابل قبول نیست.