به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مرادی صبح شنبه در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه تاکنون ۵۰ تشکل و سازمان مردم‌نهاد در سمنان ثبت‌شده است، ابراز داشت: سمنان ازنظر توسعه‌یافتگی تشکل‌ها در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ آموزش تشکل‌های مردم‌نهاد، سمنان رتبه اول را به لحاظ میزان برگزاری کارگاه‌های آموزشی کسب کرده است، افزود: دوره توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد برای اولین بار در سمنان مطرح شد که طرح نهادهای مدنی جهان اسلام (انجام) خروجی این دوره بود.

معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان سمنان بابیان اینکه در سال‌های ۹۲ الی ۹۶ جلسات ساماندهی امور جوانان با رشد خوبی همراه است، ابراز داشت: برگزاری جلسات ویژه ساماندهی جوانان روستایی از اقدامات ابتکاری در راستای بررسی مسائل و مشکلات جوانان روستایی نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مرادی بابیان اینکه طراحی اپلیکیشن اندرویدی برنامه اوقات فراغت طرح برتر در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تاکنون چهار هزار و ۳۳۰ برنامه اوقات فراغت از سوی ۸۴۷ مرکز در استان سمنان به ثبت رسیده است.

وی ضمن بیان اینکه با افتتاح خانه جوانان استان سمنان، این مکان به‌عنوان مرکز رشد جوانان در نظر گرفته‌شده است، افزود: طراحی سامانه راهنمای اشتغال جوانان، پیگیری طرح مکمل باشگاه زوج‌های جوان در راستای ارائه خدمات به زوج‌ها، طرح دیدار با سرآمدان جوان، طرح پژوهشی بررسی وضعیت استفاده فضای مجازی و تولید مستندهای اجتماعی ازجمله برنامه‌های در دست اقدامات ورزش و جوانان سمنان محسوب می‌شود.