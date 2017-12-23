به زارش خبرگزاری مهر، همزمان با نشست سالیانه هم اندیشی مرکز پژوهشی وقف با حضور حجت الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، اساتید و محققان در مرکز اعزام مبلغ این سازمان از کتاب مجموعه قوانین و مقررات وقف رونمایی شد.
این کتاب جدیدترین چاپ این کتاب محسوب میشود که بعد از چندین سال زحمات محققان و پژوهشگران به ثمر نشسته است؛ مجموعه قوانین و مقررات وقف توسط مرکز پژوهشی وقف تدوین شده وپس از طی مراحل تکمیل و ویرایشهای فنی و ادبی به مرحله چاپ برسد.
این کتاب شامل ۱۷۵ عنوان قانون، تفاهمنامه، ۱۴۱ مورد نظریه مشورتی اداره حقوقی، ۲۲ مورد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مواردی از این قبیل است. همچنین از دیگر ویژگیهای آن میتوان به ثبت تاریخ تصویب و مرجع تصویب هر یک از قوانین و نیز تاریخ تمام مواد اصلاحی و الحاقی اشاره کرد.
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