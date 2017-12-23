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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

با حضور علی محمدی؛

مجموعه «قوانین و مقررات وقف» رونمایی شد 

مجموعه «قوانین و مقررات وقف» رونمایی شد 

همزمان با  نشست سالیانه هم اندیشی مرکز پژوهشی وقف و با حضور نماینده ولی فقیه و  رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، از مجموعه «قوانین و مقررات وقف» رونمایی شد.

به زارش خبرگزاری مهر، همزمان با  نشست سالیانه هم اندیشی مرکز پژوهشی وقف با حضور  حجت الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، اساتید و محققان در مرکز اعزام مبلغ این سازمان از کتاب مجموعه قوانین و مقررات وقف رونمایی شد.

این کتاب جدیدترین چاپ این کتاب  محسوب می‌شود که بعد از چندین سال زحمات محققان و پژوهشگران به ثمر نشسته است؛ مجموعه قوانین و مقررات وقف توسط مرکز پژوهشی وقف تدوین  شده وپس از طی مراحل تکمیل و ویرایش‌های فنی و ادبی به مرحله چاپ برسد.

این کتاب شامل ۱۷۵ عنوان قانون، تفاهم‌نامه، ۱۴۱ مورد نظریه مشورتی اداره حقوقی، ۲۲ مورد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مواردی از این قبیل است. همچنین از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به ثبت تاریخ تصویب و مرجع تصویب هر یک از قوانین و نیز تاریخ تمام مواد اصلاحی و الحاقی اشاره کرد.

کد مطلب 4180033

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