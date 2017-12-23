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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

با سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت؛

پهپاد سرنشین دار برای حمل و نقل شهری از راه می رسد

پهپاد سرنشین دار برای حمل و نقل شهری از راه می رسد

یک استارت آپ انگلیسی قصد دارد یک پهپاد سرنشین دار برقی را در سال آتی آزمایش کند. این پهپاد با یک بار شارژ۱۲۸ کیلومتر طی می کند و حداکثر سرعت آن ۱۱۲ کیلومتر برساعت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی ای ساینس، یک استارت آپ انگلیسی قصد دارد حمل ونقل هوایی شهری را دگرگون کند و درهمین راستا پهپادی طراحی کرده که سال آتی پروازهای آزمایشی آن انجام می شود.

 پهپاد مذکورY۶S نام  گرفته و ظرفیت دو نفر را دارد. همچنین حداکثر سرعت آن ۱۱۲ کیلومتر برساعت و حداکثر ارتفاع پرواز آن تا زمین ۴۵۷ متر  اعلام شد است. این طرح اولیه در مارس ۲۰۱۸ رونمایی و پروازهای آزمایشی سرنشین دار آن در سپتامبر انجام می شود.

این پهپاد الکتریکی است و می تواند به طور عمودی از زمین بلند شود و فرود آید.

به گفته مارتین وارنر موسس این شرکت،  Y۶S مسافران را در ۱۲دقیقه از فرودگاه هیترو لندن به Charing Cross می رساند.

وارنر در این باره می گوید: مجموعه ای از آزمایش ها روی این پهپاد انجام و تا پایان ماه مارس یک طرح اولیه ساخته می شود. در ماه آگوست پروازهای آزمایشی با کمک کیسه های شن انجام می شود تا وزن انسان را شبیه سازی کند.  در ماه سپتامبر نیز پرواز آزمایشی سرنشین دار انجام می شود.

این وسیله نقلیه برای کاربران شخصی است و با یک باتری لیتیومی کار می کند. با هر بار شارژ هواپیما می تواند۱۲۸ کیلومتر  طی کند.

کد مطلب 4180050
شیوا سعیدی

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