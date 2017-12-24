قزوین میزبان جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی با محور قرآن است

مریم شادور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت برگزاری جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی با محور قرآن و عترت اظهار داشت: وقتی هنرمندی با موضوعات قرآنی سروکار داشته باشد می تواند فضای معنوی خاصی را در کارهای خود حاکم کرده و اثری ماندگار خلق کند.

وی بیان کرد: خلق آثار هنری با مضامین قرآنی نوعی تبلیغ امور دینی در جامعه است و می تواند هنرمندان بیشتری را جذب کار کند و با این کار جوانان خلاق هم شناسایی می شوند.

مسئول واحد بازرگانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: یک اثری مانند قلم زنی وقتی با نام پنج تن آل عبا تولید می شود و یا منبتی که تصویری از حرم ائمه معصومین داشته باشد به نوعی فرهنگ سازی در امور مذهبی است و برای هنرمندان نیز اهمیت دارد تا اعتقادات و علایق دینی خود را با خلق اثری بدیع نشان دهند.

وی یادآورشد: این جشنواره که برای اولین بار در سطح استانی برگزار می شود می تواند در خلق آثار بدیع و ایده های نو و شکوفایی استعدادهای هنری هم موثر باشد.

جشنواره ای با همکاری معاونت قرآن و عترت

شادور اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی در جامعه و همزمان با برگزاری نخستین همایش هفته قرآن و عترت استان اقدام به برگزاری جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی قرآن و عترت کرده است.

وی گفت: این جشنواره در دو گروه صنایع دستی چوبی و فلزی برگزار می شود که هرکدام زیرشاخه هایی دارد که علاقمندان می توانند در آن بخشها شرکت کنند.

شادور اضافه کرد: صنایع دستی چوبی شامل منبت، معرق، مشبک، سوخت روی چوب، نقاشی روی چوب و صنایع دستی فلزی شامل قلم زنی، زیورآلات سنتی، حکاکی روی فلز و چلنگری است.

وی بیان کرد:ارائه آثار با محور قرآن و عترت و فرهنگ دینی و اسلامی، مطابق با معیارهای تخصصی صنایع دستی است که مرغوبیت عواملی چون استفاده از مواد اولیه برگشت پذیر، کیفیت مطلوب در ساخت، اجرا و پرداخت نهایی محصول، رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی محصول مورد توجه داوران است.

این کارشناس تصریح کرد: اصالت طرح و استفاده نکردن از طرح های غیرایرانی و داشتن هویت فرهنگی و ارزشهای زیبایی شناسی و نوآوری در فرآیند تولید و طراحی و عملکرد باید مورد توجه هنرمندان قرار گیرد.

شادور گفت: آخرین مهلت ارسال آثار تا ۲۰ بهمن ماه امسال است و داوری آثار هم در ۲۵ بهمن صورت می گیرد و اختتامیه جشنواره در اسفند ماه است.

مسئول بازرگانی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: به برگزیدگان و نفرات اول تا سوم هر بخش جوایز نقدی از دو میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال جایزه نقدی، تندیس و لوح جشنواره اهداء خواهد شد.

وی اضافه کرد: هنرمندان می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان نادری، دروازه درب کوشک، حوزه معاونت صنایع دستی ارسال کنند.