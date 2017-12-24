  1. استانها
  2. قزوین
۳ دی ۱۳۹۶، ۷:۵۴

مسئول دبیرخانه جشنواره صنایع دستی استان قزوین:

قزوین میزبان جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی با محور قرآن است

قزوین میزبان جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی با محور قرآن است

قزوین- مسئول دبیرخانه جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی با محور قرآن در استان قزوین گفت: جشنواره استانی صنایع دستی و هنرهای سنتی در دو گروه با محور قرآن و عترت در قزوین برگزار می شود.

مریم شادور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت برگزاری جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی با محور قرآن و عترت اظهار داشت: وقتی هنرمندی با موضوعات قرآنی سروکار داشته باشد می تواند فضای معنوی خاصی را در کارهای خود حاکم کرده و اثری ماندگار خلق کند.

وی بیان کرد: خلق آثار هنری با مضامین قرآنی نوعی تبلیغ امور دینی در جامعه است و می تواند هنرمندان بیشتری را جذب کار کند و با این کار جوانان خلاق هم شناسایی می شوند.

مسئول واحد بازرگانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: یک اثری مانند قلم زنی وقتی با نام پنج تن آل عبا تولید می شود و یا منبتی که تصویری از حرم ائمه معصومین داشته باشد به نوعی فرهنگ سازی در امور مذهبی است و برای هنرمندان نیز اهمیت دارد تا اعتقادات و علایق دینی خود را با خلق اثری بدیع نشان دهند.

وی یادآورشد: این جشنواره که برای اولین بار در سطح استانی برگزار می شود می تواند در خلق آثار بدیع و ایده های نو و شکوفایی استعدادهای هنری هم موثر باشد.

جشنواره ای با همکاری معاونت قرآن و عترت

شادور اضافه کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی در جامعه و همزمان با برگزاری نخستین همایش هفته قرآن و عترت استان اقدام به برگزاری جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی قرآن و عترت کرده است.

وی گفت: این جشنواره در دو گروه صنایع دستی چوبی و فلزی برگزار می شود که هرکدام زیرشاخه هایی دارد که علاقمندان می توانند در آن بخشها شرکت کنند.

شادور اضافه کرد: صنایع دستی چوبی شامل منبت، معرق، مشبک، سوخت روی چوب، نقاشی روی چوب و صنایع دستی فلزی شامل قلم زنی، زیورآلات سنتی، حکاکی روی فلز و چلنگری است.

وی بیان کرد:ارائه آثار با محور قرآن و عترت و فرهنگ دینی و اسلامی، مطابق با معیارهای تخصصی صنایع دستی است که مرغوبیت عواملی چون استفاده از مواد اولیه برگشت پذیر، کیفیت مطلوب در ساخت، اجرا و پرداخت نهایی محصول، رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی محصول مورد توجه داوران است.

این کارشناس تصریح کرد: اصالت طرح و استفاده نکردن از طرح های غیرایرانی و داشتن هویت فرهنگی و ارزشهای زیبایی شناسی و نوآوری در فرآیند تولید و طراحی و عملکرد باید مورد توجه هنرمندان قرار گیرد.

شادور گفت: آخرین مهلت ارسال آثار تا ۲۰ بهمن ماه امسال است و داوری آثار هم در ۲۵ بهمن صورت می گیرد و اختتامیه جشنواره در اسفند ماه است.

مسئول بازرگانی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: به برگزیدگان و نفرات اول تا سوم هر بخش جوایز نقدی از دو میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال جایزه نقدی، تندیس و لوح جشنواره اهداء خواهد شد.

وی اضافه کرد: هنرمندان می توانند آثار خود  را به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان نادری، دروازه درب کوشک، حوزه معاونت صنایع دستی ارسال کنند.

کد مطلب 4180069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها