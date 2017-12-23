مبادله ۱۷۸ میلیون و ۴۵۱ هزار در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی آذر ماه امسال تعداد ۱۷۸ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۵۸۲ سهم متعلق به ۳۲۶ شرکت به ارزش ۶۰۸ میلیارد و ۲۸۷ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۵۲۳ ریال در بورس منطقه ایی همدان دادوستد شد.

وی گفت: ۵۲ درصد این مبادلات مربوط به خرید سهام و ۴۸ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: بر این اساس و با توجه به ۱۹ روز کاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه ۳۲ میلیارد و ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۸۷۰ ریال بوده که نسبت به آبان ماه، ۲۴ درصد افزایش داشته است.

صمدی عنوان کرد: همچنین در این ماه، ۴۹۰ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

وی گفت: در این ماه شرکت های گروه صنعتی پاکشو، فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: شاخص کل قیمت در پایان آذر ماه معادل ۹۵ هزار و ۵۰۹ واحد بود که نسبت به ماه گذشته، ۶ هزار و ۷۳۴ واحد افزایش یافت.