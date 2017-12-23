مقررات و ضوابط بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقررات و ضوابط شرکت دانشجویان هنرمند در بخش موسیقی نهمین جشنواره بین المللی «سیمرغ» اعلام شد. این در حالی است که نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ با هدف حمایت از تولیدات دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در حوزه موسیقی، در رشته های آواز ایرانی (ویژه آقایان)، گروه نوازی سنتی، خوانندگی پاپ (ویژه آقایان) و گروه سرود با استفاده از اشعار و مضامین مناسب برگزار می‌شود. ضمن اینکه در بخش موسیقی این جشنواره، تنها دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت می توانند شرکت کنند.

در متن فراخوان آمده است:

*آواز ایرانی (ویژه آقایان)

این بخش با هدف شناسایی استعدادهای برتر در رشته آواز ایرانی برگزار می‌شود.

شرایط:

این رشته در شاخه‌ موسیقی دستگاهی ایران برگزار می شود.

در این بخش فرد شرکت­کننده موظف است تا در مرحله دانشگاهی آواز انتخابی خود را در ردیف موسیقی ایرانی که شامل دستگاه ها و گوشه ها است، اجرا نماید.

کار به طور زنده صدا و تصویربرداری شود. (در تمام زمان اجرای کار، تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف می‌شود).

ارسال اثر به شکل صوتی و track (بدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

ضبط صدا با دخالت دستگاه های تنظیم کننده موسیقی که صدای اصلی خواننده را تغییر دهد، موجب حذف اثر خواهد شد.

هر داوطلب در زمان حداکثر ۱۰ دقیقه فایل تصویری اجرای خود را به صورت DVD به دبیرخانه دانشگاهی تحویل دهد.

متقاضی می تواند آثار مشاهیر موسیقی ایران را بازخوانی نماید.

شرکت کنندگان که آثارشان در بخش موسیقی آوازی به مرحله کشوری راه یافته است، باید آثار خود را به صورت زنده برای داوران مرحله کشوری اجرا نمایند.

شیوه برگزاری در مرحله نهایی بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

*جوایز بخش آواز

نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

*گروه نوازی سنتی

این بخش با هدف حمایت و شناسایی استعدادها و گروه‌های موسیقی برتر در رشته گروه نوازی سنتی برگزار می‌شود.

شرایط:

در شاخه موسیقی دستگاهی ایران، گروه شرکت کننده موظف است تا در مرحله دانشگاهی اثر انتخابی خود را در ردیف موسیقی ایرانی که شامل دستگاه ها و گوشه ها است، اجرا نماید. در ابتدا، انتخاب آثار مثل پیش درآمد، بداهه نوازی، بداهه خوانی و تصنیف می تواند به میل گروه است.

متقاضیان می تواند آثار مشاهیر موسیقی ایران را بازخوانی نماید.

کار به طور زنده صدا و تصویربرداری شود. (در تمام زمان اجرای کار، تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف می‌شود).

ارسال اثر به شکل صوتی و track (بدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب اعضا در گروه الزامی است. (دانشجویان خانم با رعایت حجاب و شئونات اسلامی (مانند استفاده از ساقچه، هدبند و ... ) می‌توانند در این رشته شرکت نمایند.)

زمان اجرای هر گروه در مرحله بازبینی، حداکثر ۱۵ دقیقه است.

در این بخش، گروه ملزم به داشتن خواننده است و نمی‌تواند بدون خواننده شرکت کند.

با توجه به استفاده از آلات موسیقی کلاسیک در دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی، گروه می‌تواند با بهره گیری از تلفیق سازها آثار فاخری را در دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی با سازهای کلاسیک تولید نماید.

استفاده از دانشجویان دیگر دانشگاه های علوم پزشکی در گروه های موسیقی دانشگاه مبدأ، مانعی ندارد.

شرکت کنندگان که آثارشان در بخش گروه نوازی سنتی به مرحله کشوری راه یافته است، باید آثار خود را به صورت زنده برای داوران مرحله کشوری اجرا نمایند.

شیوه برگزاری در مرحله نهایی بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

آثار راه یافته به مرحله نهایی ملزم به ارسال پوستر و بروشور اثر می‌باشند.

*جوایز بخش گروه نوازی سنتی

گروه اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

گروه دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

گروه سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

در صورت صلاحدید داوران، جوایز تک نوازی به منتخبین اهدا خواهد شد.

*خوانندگی پاپ (ویژه آقایان)

این بخش با هدف شناسایی استعدادها در قلمرو موسیقی پاپ برگزار می‌شود.

شرایط:

در این بخش شرکت کننده از میان آثار خوانندگان ایرانی که دارای مجوز هستند و یا خود، آهنگی را آماده کرده است، ۲ تراک را خوانده و به صورت تصویری ضبط نماید.

در این بخش شرکت کننده می‌تواند با حذف صدای خواننده از روی آهنگ موردنظر از موسیقی اثر که بدون صدای آن خواننده است، برای بازخوانی استفاده کند.

کار بطور زنده صدا و تصویر برداری شود. (در تمام زمان اجرای کار، تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف می‌شود).

ارسال اثر به شکل صوتی و track (بدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

ضبط صدا با دخالت دستگاه های تنظیم کننده موسیقی که صدای اصلی خواننده را تغییر دهد، موجب حذف اثر خواهد شد.

شرکت کنندگان که آثارشان در این بخش به مرحله کشوری راه یافته است، باید آثار خود را به صورت زنده برای داوری مرحله کشوری اجرا نمایند.

شیوه برگزاری در مرحله نهایی بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

آثاری که با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی امروزین تولید شده باشد و به مفهوم امید، آگاهی بخشی، نشاط، ترویج سبک زندگی صحیح می‌پردازد، به شرط دارا بودن کیفیت، در اولویت انتخاب هستند.

*جوایز بخش خوانندگی پاپ

نفر اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

نفر دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

نفر سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

*گروه سرود

این بخش با هدف حمایت و شناسایی استعدادها و گروه‌های سرود دانشگاهی برگزار می‌شود.

شرایط:

هر دانشگاه می‌بایست فقط یک گروه برای شرکت در جشنواره معرفی کند.

گروه شرکت کننده می‌تواند در مرحله بازبینی اثر انتخابی خود را در ردیف موسیقی ایرانی و یا از آثار حماسی، ملی و آئینی اجرا نماید.

کار بطور زنده صدا و تصویربرداری شود. (در تمام زمان اجرای کار، تصویر غیر از گروه چیز دیگری را نشان ندهد و همچنین تصویر پرش نداشته باشد که در این صورت میکس تصویر در تصویر تلقی شده و کل کار حذف می‌شود).

ارسال اثر به شکل صوتی و track (بدون تصویر) و یا به شکل لب خوانی و میکس صدا و تصویر (عدم اجرای زنده) باعث حذف اثر از جشنواره خواهد شد.

سرود می بایست حتما روی آهنگ بدون کلام خوانده شود.

خلاقیت در استفاده از شعر و ملودی مناسب و بدیع دارای امتیاز خواهد بود.

در مرحله بازبینی نیازی به طراحی صحنه و لباس نمی‌باشد اما در مرحله نهایی آراستگی و لباس متحدالشکل و ... دارای امتیاز است.

سرپرست (رهبر گروه)، آهنگساز و نوازنده‌ها می‌تواند دانشجو نبوده و از افراد حرفه‌ای در این حوزه استفاده گردد.

گروه اجرا کننده سرود، حتما باید دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی باشند.

در صورتی‌که رهبر گروه دانشجو نباشد، یک نفر از اعضای گروه که دانشجوی علوم پزشکی می‌باشد باید اثر را در سامانه ثبت نماید.

حداقل اعضای گروه سرود باید ۵ نفر باشد.

رعایت شئونات اسلامی و پوشش مناسب اعضا در گروه الزامی است. (دانشجویان خانم با رعایت حجاب و شئونات اسلامی (مانند استفاده از ساقچه، هدبند و ...) می‌توانند در این رشته شرکت نمایند.)

زمان اجرای هر گروه در مرحله بازبینی، حداکثر ۱۰ دقیقه است.

در این بخش، گروه ملزم به داشتن تک خوان نیست و می‌تواند بدون تک خوان نیز شرکت کند. ملاک و محور اصلی داوری آثار، کار جمعیِ گروه هم‌خوان بوده، تک‌خوانی در اجرای قطعات کمتر مورد توجه خواهد بود.

با توجه به استفاده از آلات موسیقی کلاسیک در دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی، گروه می‌تواند با بهره گیری از تلفیق سازها آثار فاخری را در دستگاه‌ها و ردیف‌های ایرانی با سازهای کلاسیک تولید نماید.

استفاده از دانشجویان دیگر دانشگاه های علوم پزشکی در گروه های موسیقی دانشگاه مبدأ، مانعی ندارد.

شرکت‌کنندگان که آثارشان در بخش گروه سرود به مرحله کشوری راه یافته است، باید آثار خود را به صورت زنده برای داوران مرحله کشوری اجرا نمایند.

شیوه برگزاری در مرحله نهایی بعدا اطلاع رسانی خواهد شد.

آثار راه یافته به مرحله نهایی ملزم به ارسال پوستر و بروشور اثر می‌باشند.

*جوایز بخش گروه سرود

گروه اول؛ تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی

گروه دوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

گروه سوم؛ دیپلم افتخار و جایزه نقدی

بر اساس اعلام دبیرخانه دائم جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، مهلت ثبت نام و ارسال آثار از ۱۱ آبان‌ماه تا اول بهمن‌ماه ۹۶ در نظر گرفته شده است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جشنواره www.festivalf.ir مراجعه کنند.

جشنواره بین المللی سیمرغ که نامش برگرفته از سیمرغ افسانه‌ای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید جامعه پزشکی است در پنج بخش تئاتر، ‌ فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی، بهار سال ۹۷ در شهر تهران برگزار خواهد شد.