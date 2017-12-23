باسواد شدن ۱۳ هزار بیسواد در استان کرمانشاه طی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بسامی امروز شنبه در نشست تخصصی که به مناسبت هفته بزرگداشت سواد آموزی در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه برگزار شد گفت: قبل از انقلاب آمار بیسوادی در کشور ۵۲ درصد بود و فقط ۴۸ درصد باسواد داشتیم اما با تلاشها و پیگیری‌های انجام شده که به دستور امام خمینی(ره) نهضت سوادآموزی تشکیل شد امروز حدود ۸۸.۲ درصد از کل مردم ایران براساس آمار سال ۹۵ با سواد هستند.

وی افزود: در سال ۹۲ از تعداد حجمی که به استان اختصاص داده شده بود ۲۸ درصد محقق شد که رتبه ۲۷ کشور را کسب کردیم در سال ۹۳حدود ۵۶ درصد و کسب رتبه ۱۸، در سال ۹۴ حدود ۹۶.۲۹ درصد کار انجام شد و کسب رتبه ۹ کشوری را داشتیم.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال ۹۵ با انجام ۱۰۷.۱۹ درصد از کارها رتبه اول کشور را به لحاظ تحت پوشش قرار دادن کم سواد و بیسواد کسب کردیم.

وی، استان کرمانشاه را از برنامه های کشوری بسیار جلوتر دانست و ابراز داشت: طی امسال برنامه ملی تعیین شده برای استان ما باسواد کردن ۱۳ هزار بیسواد بوده که ما توانستیم با زحمات همکاران در حوزه سواد آموزی ۱۲ هزار و ۵۴۹ نفر یعنی ۹۶.۵۳ درصد کار انجام دادیم و فقط ۴ درصد باقی مانده که در هفته های آینده انجام خواهد شد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمانشاه افزود: از این ۱۳ هزار نفر ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در دوره سوادآموزی، ۲ هزار نفر در دوره تحکیم و ۳ هزار و ۵۰۰نفر در دوره انتقال ثبت نام کردند.

بسامی ابراز داشت: از مهم ترین سیاستهای امسال استمرار و اجرای کامل طرح ها از جمله طرح باسواد کردن اولیای دانش آموزان است که حدود ۶ هزار و ۹۵۷ نفراز اولیای دانش آموزان بیسواد داریم که ۵۰ درصد آنها امسال تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی طرح دیگر را آموزش کودکان ۱۰ الی ۲۰ سال اعلام کرد و افزود: امسال به صورت ویژه بیش از ۳۱۰ نفر آنها را تحت پوشش قرار دادیم همچنین ۹۰۷ نفر در طرح حلقه های کتاب خوانی و ۱۰۰ نفر در طرح آموزش رایانه شرکت کردند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه افزود: طرح خواندن با خانواده از دیگر طرح هایی است که در این طرح از مجموع ۴ هزار نفر سهمیه برای حدود ۳ هزار و ۴۸ نفر انجام شده است.

بسامی ابراز داشت: در استان کرمانشاه برای اولین بار خلاقیتی انجام شد که برای کشور جالب بود و از آن استقبال شد یکی از آن خلاقیت ها مشارکت با ۱۱ موسسه بود که به پیشنهاد معاونت سواد آموزی توانستیم مشوق هایی برای سوادآموزان از آن موسسات دریافت کنیم.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر ۱۹۰۰ نفر از آموزش دهنده ها با موسسات قرار داد آموزشی دارند.

به گفته بسامی طرح بیمه آموزش دهندگان تصویب شده و آموزش دهندگان تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: در راستای باسواد کردن جامعه هدف مشوق هایی از طرف کشور برای بی سوادها در نظر گرفته شده و مبلغ ۱۴۴ هزار تومان به افرادی که برای اولین بار در دوره سوادآموزی شرکت کند به شرط قبولی، داده می شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بیان داشت: برای آموزش دهنده ها در دوره سوادآموزی با ۴۰۰ ساعت آموزشی ۷۲۰ هزار تومان، در دوره تحکیم با ۲۰۰ ساعت آموزشی ۱۳۰ هزار تومان و برای دوره انتقال ۸۴۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه ریشه کنی بیسوادی یک عزم ملی می خواهد، یادآور شد: پیش بینی شده تا سال ۱۴۰۰ کل بیسوادی در استان کرمانشاه ریشه کن شود به شرط اینکه مبادی ورودی بیسوادی مسدود شود.

بسامی گفت: بسیج سازندگی در این راستا با سواد آموزی تفاهم نامه ای منعقد کرد -که طی آن به ازای هر تعداد ازافرادی که سواد آموزی معرفی می کند- علاوه بر سواد آموزی، اگر فن و مهارتی را آموختند ۳۰ میلیون تومان وام اشتغال با سود ۱۴ درصد به آن افراد پرداخت شود که تا کنون افرادی پرونده تشکیل داده اند و منتظر دریافت وام هستند.

وی اظهار داشت: بسیج سازندگی برای گسترش توجه به امر سواد آموزی بسته های حمایت اقتصادی و مقاومتی را بین افراد نوسواد تقسیم می کند.

این مسئول یکی از سیاستهای بومی استان را عدالت آموزش دانست و افزود: در این راستا سعی شده در روستاها و حاشیه شهرها و مکان های صعب العبور بیشتر کار شود که برای آموزش آنها برنامه هایی در دست اقدام است.

بسامی با بیان اینکه جمعیت باسواد بین سن ۱۰ تا ۱۹ سال در استان کرمانشاه یک درصد بیشتر از میزان کشوری است، اذعان داشت: طبق سرشماری سال ۹۵ آمار باسوادی کشور ۸۸.۲ درصد بوده و استان کرمانشاه ۸۴.۶ درصد است همچنین آمار بیسوادی در استان ۱۵.۴ درصد و کشور ۱۱.۸ درصد است.