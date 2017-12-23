اختلافات خانوادگی عروسی را به هم ریخت/تخریب خودرو مهمان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریفی رییس کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر(عج) با اشاره به این موضوع گفت: شب گذشته حسب اعلام درگیری وتخریب در میدان زاهدی سریعا مامورین در محل حاضر شدند و مشاهده کردند تعداد شش دستگاه خودروی میهمانان خانواده عروس از قسمتهای مختلف تخریب شده است.

وی افزود: ضاربین به محض رویت مامورین پس از ارعاب و عربده کشی در مراسم عروسی سعی در فرار داشتند که مامورین سریعا با شگردهای پلیسی موفق به دستگیری تخریب کنندگان شدند.

رئیس کلانتری شهرک ولیعضر ادامه داد: در تحقیقات میدانی مشخص شد ضاربین به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به تخریب خودروها کرده بودند.