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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

اختلافات خانوادگی عروسی را به هم ریخت/تخریب خودرو مهمان ها

اختلافات خانوادگی عروسی را به هم ریخت/تخریب خودرو مهمان ها

عربده کشی و تخریب خودروهای مهمانان مراسم عروسی را بهم ریخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریفی رییس کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر(عج) با اشاره به این موضوع گفت: شب گذشته حسب  اعلام درگیری وتخریب در میدان زاهدی سریعا مامورین در محل حاضر شدند و مشاهده کردند تعداد شش دستگاه خودروی میهمانان خانواده عروس از قسمتهای مختلف تخریب شده است.

وی افزود: ضاربین به محض رویت مامورین پس از ارعاب و عربده کشی در مراسم عروسی سعی در فرار داشتند که  مامورین سریعا با شگردهای پلیسی موفق به دستگیری تخریب کنندگان شدند.

رئیس کلانتری شهرک ولیعضر ادامه داد: در تحقیقات میدانی مشخص شد ضاربین به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به تخریب خودروها کرده بودند.

کد مطلب 4180139

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