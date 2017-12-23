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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

انتخاب سرپرست برای تیر و کمان بعد از انتخابات کمیته المپیک

انتخاب سرپرست برای تیر و کمان بعد از انتخابات کمیته المپیک

فدراسیون تیر و کمان بعد از انتخابات کمیته ملی المپیک، توسط سرپرست اداره خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خردادماه دوره ریاست محمدعلی شجاعی در فدراسیون تیر و کمان به پایان رسید، این در حالی است که این فدراسیون همچنان توسط وی مدیریت می‌شود و هنوز هم در رابطه با برگزاری انتخابات آن به خاطر پروسه تصویب اساسنامه در فدراسیون جهانی، اقدامی از سوی وزارت ورزش انجام نشده است.

در همین رابطه محمدرضا داورزنی امروز و در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو اعلام کرد: بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک (۲۵ دی ماه)، برای فدراسیون تیر و کمان، سرپرست تعیین خواهد شد تا بعد از آن، اقدامات لازم برای انتخابات این فدراسیون انجام شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین در رابطه با ثبت‌نام کاندیداها برای ریاست فدراسیون تیر و کمان گفت: یک سال و نیم از زمان ثبت‌نام کاندیداها می‌گذرد و به همین دلیل، برای برگزاری انتخابات این فدراسیون، ثبت‌نام کاندیداها مجدد انجام خواهد شد.

کد مطلب 4180174
زینب حاجی حسینی

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