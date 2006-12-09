میزان و انواع وام های دانشجویان دوره روزانه اعلام شد

"مهرداد فولادی نژاد" - رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان وام های تحصیلی برای دانشجویان مجرد و متأهل زن ماهانه 150 هزار ریال، دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد، 250 هزار ریال و برای دانشجویان متأهل مردی که همسرشان دانشجو باشد در صورت عدم دریافت حق تاهل به هر یک از زوجین جداگانه وام تحصیلی مجردی ماهانه 150 هزار ریال پرداخت می شود.

وی در خصوص میزان وام مسکن دانشجویان در سال جاری گفت: برای دانشجویان مجرد ماهانه مبلغ 150 هزار ریال، برای دانشجویان متأهل مرد که همسرشان خانه دار است 300 هزار ریال، دانشجویان متأهل مرد نیز که همسرشان دانشجو باشد در صورت عدم دریافت حق تأهل به هر یک وام مسکن مجردی ماهانه 150 هزار ریال تعلق می گیرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: همچنین وام ودیعه مسکن نیز در مقابل اجاره نامه رسمی به دانشجویان متأهل واجد شرایط دوره روزانه در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، تبریز، مشهد و شیراز پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه دانشجویان ممتاز و نمونه می توانند حداکثر از سه برابر وام تحصیلی و ضروری بهره مند شوند افزود: صندوق رفاه به دانشجویان روزانه ای که در حین تحصیل متأهل شوند تا سقف 7 میلیون و 500 هزار ریال وام پرداخت می کند.

فولادی نژاد با اشاره به وام های بیمه خدمات درمانی گفت: مطابق حق بیمه مصوب هیات وزیران در طول تحصیل حداکثر 20 درصد از کل دانشجویان هر دانشگاه تحت پوشش قرار می گیرند. بر این اساس 50 درصد حق بیمه توسط دانشگاه و 50 درصد دیگر توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود که جزء بدهی دانشجو محسوب می شود.