چهارمین نمایشگاه صنعت چاپ در مازندران برگزار می شود

احد جاودانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باهدف ایجاد فرصتی مناسب برای ارائه آخرین دستاوردها و فناوری‌های نوین، نمایش ظرفیت چاپ و توانمندی‌های صنعتگران مازندرانی در حوزه چاپ و خدمات مربوطه برگزار می‌شود.

جاودانی افزود: هنوز به مقوله چاپ، بسته‌بندی و تبلیغات به‌عنوان یک هنر و صنعت نگاه نمی‌شود. نمایشگاه صنایع چاپ، تبلیغات و بسته‌بندی می‌تواند نقطه امیدی برای تغییر نگرش‌ها باشد.

وی بابیان این‌که استان مازندران در حوزه چاپ، تبلیغات و بسته‌بندی جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود افزود: صنعت چاپ و بسته‌بندی از صنایع مادر است که می‌توان آن را حلقه تکمیل‌کننده زنجیره تولید و صادرات دانست. تقویت صنایع چاپ استان موجب ایجاد اشتغال و رونق سایر بخش‌ها در مازندران خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته‌بندی در استان، تصریح کرد: بسیاری از تولیدات خود را به دلیل عدم استفاده از صنایع بسته‌بندی مدرن مجبور بودیم به‌صورت فله‌ای به سایر کشورهای همسایه صادر کنیم و محصولات ما به اسم آن‌ها در دنیا عرضه می‌شد. برگزاری نمایشگاه‌هایی با موضوع چاپ، تبلیغات و بسته‌بندی نشان اهمیت این صنعت را در معادلات اقتصادی دنیای امروز روایت می‌کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: در چهارمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بسته‌بندی فعالان این صنعت به ارائه محصولات خود در حوزه‌های چاپ افست، چاپ دیجیتال، چاپ تبلیغاتی، بسته‌بندی مواد غذایی، لیبل و لیزر و انتشارات می‌پردازند.

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ و بسته‌بندی از 19 تا 22 دی‌ماه در قائمشهرومحل نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود.