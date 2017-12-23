  1. استانها
  2. خوزستان
۲ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

مدیرکل راه آهن جنوب خبر داد:

خداحافظی قطارهای عادی با محور جنوب

خداحافظی قطارهای عادی با محور جنوب

اهواز - مدیرکل راه آهن جنوب گفت: قطار عادی از فردا از شبکه ریلی محور جنوب حذف و قطار لوکس ترکیبی ۶ و ۴ تخته جایگزین آن می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم درویش زاده ظهر امروز در نشست هم اندیشی روسای ادارات آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی در سالن مرکز کنترل راه آهن جنوب اظهار کرد: تعداد قطارهای ما در حال حاضر محدود است و دو قطار به سمت مشهد داریم که یک قطار به صورت یک روز در میان است و یک قطار هم هر روز به سمت مشهد می رود.

وی افزود: در صورت وجود تقاضا از جانب مردم برای سفر به مشهد می توانیم قطارهای روزانه را افزایش می دهیم.

مدیرکل راه آهن جنوب تصریح کرد: همانطور که به مردم خوزستان قول دادیم قطار عادی از شبکه ریلی محور جنوب حذف و قطار لوکس ترکیبی ۶ و ۴ تخته جایگزین آن می شود و از فردا فعالیت خود را شروع می کند.

درویش زاده اضافه کرد: درمسیر اهواز به تهران علاوه بر قطارهای قبلی، یک قطار چهارتخته لوکس فدک که بهترین نوع قطاری هست که هم اکنون در شبکه ریلی ایران فعالیت می کند در این مسیر ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این قطار یک روز در هفته حرکت دارد و باز در صورت وجود تقاضا ابتدا به صورت یک روز در میان و سپس هر روزه می شود، گفت: در ایام نوروز متناسب با تقاضا، قطار اضافه می شود و علاوه بر آن قطار گردشگری را در ایام نوروز خواهیم داشت.


 

کد مطلب 4180235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها