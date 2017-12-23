به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، میزان وام‌های ضروری عادی ویژه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ به تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت رسید.

این نوع وام یک نوبت در طول سال تحصیلی به دانشجویان اعطاء خواهد شد.

وام ضروری عادی مخصوص دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور یک نوبت در طول تحصیل دانشجو به واجدین شرایط اعطاء می‌شود و از ترم سوم پرداخت خواهد شد.

وام ضروری عادی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، دانشجویان کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، دانشجویان مقطع دکتری عمومی و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی Phd در نظر گرفته شده است.

برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مبلغ وام ضروری عادی ۶ میلیون ریال و برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز مبلغ وام ضروری عادی ۶ میلیون ریال اختصاص یافته است.

همچنین مبلغ وام ضروری عادی برای دانشجویان مقطع دکتری عمومی و مقطع دکتری تخصصی Phd و تخصص( دستیاران) به ترتیب ۶ میلیون و ۱۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

میزان وام ضروری ماده ۱۲ و ۱۵ آیین نامه، برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای سال تحصیلی مذکور، مبلغ ۵ میلیون ریال اختصاص داده شده است.