۴۶هزار واگن باری به ناوگان اضافه می شود/اتصال ۵استان به شبکه ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله بیرانوند ظهر امروز در نشست هم اندیشی روسای ادارات آموزش و تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی در سالن مرکز کنترل راه آهن جنوب اظهار کرد: یکی از طرح های خوبی که با دانشگاه چمران در حال همکاری هستیم؛ طراحی مجدد ایستگاه راه آهن اهواز به روش TOD یعنی ساخت ایستگاه جدید راه آهن اهواز با محوریت توسعه شهری است و مطالعات این طرح توسط این دانشگاه انجام می شود.

وی افزود: برای نوسازی ناوگان باری و مسافری و افزودن واگن و قطار، برنامه جامعی تدوین شده و ۴۶ هزار واگن باری، سه هزار واگن مسافری و یک هزار و ۷۰۰ لوکوموتیو در برنامه تامین ما است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی تصریح کرد: اتصال مراکز تجاری و صنعتی به شبکه سراسری ریلی کشور و اتصال به کشورهایی که هنوز به ما وصل نیستند از جمله اتصال راه آهن جنوب از طریق مرز شلمچه به بصره عراق در خوزستان، یکی از مهمترین برنامه های ما است.

بیرانوند با بیان اینکه افزایش ظرفیت های کریدورهای بین المللی جزو برنامه های اصلی ما در حوزه زیرساخت است، گفت: در حوزه زیرساخت و توسعه شبکه ریلی کشور، ۶ هزار کیلومتر محور ریلی و اتصال پنج استان به شبکه ریلی کشور در برنامه و دستور کار راه آهن جمهوری اسلامی قرار دارد.

وی اضافه کرد: در زمینه بهره برداری از شبکه ریلی بخش زیادی از تجهیزات ریلی اکنون در کشور تولید می شود و این استعداد وجود دارد اما مباحث تامین مالی یکی از محدودیت های ما است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی بیان کرد: ساز و کارهای تأمین ناوگان و تامین مالی با محوریت بخش خصوصی فراهم شده است. البته تامین کننده مالی اصرار دارد که بخشی از تجهیزات از کشور مبدا تامین شود که یکی از مسائل و مباحث محدودیت تعداد تجهیزات است که وقتی از نظر تعداد بالاتر می رود از نظر اقتصادی به صرفه تر می شود.

بیرانوند ادامه داد: ما با دانشگاه شهید چمران اهواز همکاری های خوبی را در زمینه تحقیقات و طرح های مطالعاتی و اجرایی مورد نیاز راه آهن در خوزستان شروع کردیم.

وی گفت: طرح های تحقیقاتی دیگری با همکاری دانشگاه شهید چمران و سایر دانشگاه های استان در حال انجام است و در کنار این برنامه ها، مذاکرات مختلفی با سرمایه گذاران متقاضی برای سرمایه گذاری در حوزه ریلی خوزستان صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی در پایان عنوان کرد: یکی از سیاست هایی که در زمینه آموزش و تحقیقات داریم؛ تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت استان ها در زمینه آموزش و تحقیقات است و خوزستان یکی از استان های با استعداد در این زمینه است.