لزوم اهمیت دادن به اقامه نماز جماعت در ادارات مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان ظهر شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از اهمیت دادن این مسئله از سوی استاندار مازندران ابراز خرسندی کرد و افزود: همچنان که گسترش نماز جماعت و برپایی آن از سوی استاندار مازندران تأکید می‌شود امیدواریم این امر موردتوجه ادارات و نهادهای دیگر هم قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اقامه نماز اول وقت توسط مدیران دستگاه‌ها می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر کارکنان و مراجعان باشد، ادامه داد: متأسفانه در برخی ادارات باوجوداینکه فضای کافی برای اقامه نماز جماعت وجود دارد اما دقت لازم در این زمینه وجود ندارد.

وی یادآور شد: انتظار داریم با دستورالعملی که برای این ادارات تعیین‌شده و بر اساس آیین‌نامه، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها بر اقامه نماز اول وقت دقت کافی را داشته باشند.

حجت‌الاسلام شکریان در ادامه یادآور شد: دستگاه‌ها و شهرستان‌هایی که در این زمینه در حد مطلوب نیستند در ارزیابی‌ها موردتوجه قرار گیرند و به مدیران استانی در این زمینه تذکر لازم داده شود تا به این فریضه با جدیت پرداخته شود.