۶۶۵ میلیون ریال کالای قاچاق در تربت جام کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هوشنگ کیانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران انتظامی با اجرای طرح کنترل خودروهای عبوری در محل ایست و بازرسی شهید عزتی تربت جام مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودروها، اقلام قاچاق شامل ۳۹۵ کیلوگرم مغز بادام ،۷۵۰ کیلوگرم کشمش ،۱۸کیلوگرم گردو، ۹ کیلوگرم مغز گردو، ۳۸ کیلوگرم روغن زرد، ۲۰ ثوپ کاپشن مردانه ،۵۰ عدد پیراهن زنانه، ۱۰۰ دست لباس افغانی و ۱۰۰ کیلو پارچه جمعا به ارزش ۶۵۳ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی تربت جام خاطرنشان کرد: در این عملیات۲دستگاه خودرو سواری و ۲ دستگاه اتوبوس توقیف و هفت متهم نیز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کالاهای ممنوعه توسط افراد فرصت طلب و سود جو، موضوع را از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰اطلاع دهند.