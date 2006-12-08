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۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تخریب شدید واحدهای مسکونی و تجاری ناشی از زمین لرزه زرند گزارش نشده است

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان گفت: براساس گزارش رسیده از وقوق زلزله در زرند ، فقط شیشه منازل و دیوارهای ساختمان های آسیب دیده بر اثر زلزله قبلی در روستای "هودکن" دچار آسیب شده اند.

محسن صالحی کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنابر اعلام مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، این زلزله با شدت 8/4 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 11 و 28 دقیقه و 38 ثانیه در روستای هودکن از توابع شهرستان زرند کرمان به وقوع پیوسته و تا کنون گزارشی مبنی بر تخریب شدید این منطقه به دفتر ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان گزارش نشده است.

وی گفت: البته در دقایق ابتدایی وقوع این زلزله، سیستم های مخابراتی منطقه دچار اختلال شد که با گذشت 10 الی 15 دقیقه این مشکل برطرف شد.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان در رابطه با میزان خسارات جانی و مالی ناشی از این حادثه اظهار داشت: تا کنون شکستن شیشه های برخی منازل و افزایش درصد تخریبی منازل آسیب دیده از زلزله قبلی در این منطقه اعلام شده اما خوشبختانه خبری مبنی بر کشته و یا مجروح شدن ساکنان این منطقه گزارش نشده است.

کد مطلب 418026

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